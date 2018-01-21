لمصر.. وليس للرئيس

news image اقتصاد وأسواق

نقيب الفلاحين: رفع سعر توريد القصب أسعد المزارعين

أحمد صبري قال حسين أبو صدام نقيب الفلاحين، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، برفع سعر توريد طن قصب السكر إلى 720جنيها بزيادة 20جنيها اليوم أسعد جموع الفلاحين في الصعيد. وأشار في مداخلة هاتفية له مع برنامج هنا العاصمة على قناة cbc إلى أن هذا السعر وإن كان مرضي حاليا فإنه من المفترض أن يكون سعر كيل

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image رياضة

تعرف على 9 لاعبين سعوديين انضموا لليجا اﻹسبانية

علي المصري تواجد ‏25 عضوًا من أعضاء رابطة "الليجا" الإسبانية مساء اليوم الأحد في العاصمة السعودية الرياض لحضور مراسم توقيع إعارة لاعبين سعوديين في الدوري الإسباني بالتعاون مع الهيئة العامة للرياضة برئاسة تركي آل الشيخ، وذلك في خطوة احترافية فريدة من نوعها على مستوى العالم. وتم بالفعل توقيع عقو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

التموين: ثمن كيلو السكر لن يرتفع رغم ارتفاع سعر توريد القصب

أحمد صبري قال ممدوح رمضان المتحدث باسم وزارة التموين إن سعر كيلو السكر لن يرتفع وستلزم الوزارة بجعله في الحدود الآمنة التزاما منها بتعهداتها السابقة بعدم رفع السعر . وكان  الرئيس عبدالفتاح السيسي قد وجه  برفع سعر توريد طن قصب السكر الى 720جنيها بزيادة 20جنيها اليوم أثناء زياراته بنى سوي

news image طاقة

السودان يغرق في الظلام للمرة الثانية خلال شهر

شهد السودان، الأحد، انقطاعا عاما للتيار الكهربائي في جميع أنحاء البلاد، للمرة الثانية خلال شهر، ما يطرح تساؤلات عن قدرة الحكومة على معالجة هذه الأزمة. وقال المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء في بيان: "ينوه المركز القومي للتحكم بالشبكة القومية للكهرباء عن حدوث إطفاء كامل للشبكة، وإنه تجر

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لمصر.. وليس للرئيس

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بادئ ذى بدء من حق كل مواطن الترشح الرئاسى أو النيابى بمختلف مستوياته، كما أنه من المفيد للعمل الوطنى فى مجمله - حالة التنافس بين مرشحين محتملين - لا اعتراض على أيّ منهما إذ إن الأمر أولاً وأخيراً لصناديق الاقتراع حتى ولو أن هناك تحفظات موضوعية تمس هذا المرشح أو ذاك.. وإلا لو كانت تمسّ المصالح العليا للبلاد، إذ هذه هى الديمقراطية بما لها أو عليها.

إلى ذلك فإن مصر مقبلة فى ربيع هذا العام على انتخابات رئاسية.. حيث يتنافس على المنصب الأول اثنان من المحامين النشطاء بمواجهة الرئيس الحالى الذى يسعى إلى التجديد لفترة رئاسية ثانية، أعلن أمس الأول 19 يناير عزمه خوضها.. وما هى إلا ساعة أو ساعتان ويعلن الفريق السابق «عنان» ترشحه على ذات المنصب.. بعد غياب عن الساحة السياسية لنحو خمس سنوات خاملة بكل معنى الكلمة عن العمل السياسى، كما لم يسبقها ما قد يحسب له فى هذا المجال، سواء قبل أو خلال أو عقب تولى المجلس العسكرى تسيير أمور البلاد يناير 2011 - يوليو 2012، ومع غرابة الترشح لمنصب سياسى رفيع قد يرى البعض أن «عنان» غير مؤهل لممارسة أعبائه السياسية، فإن قرار خوضه المعركة الرئاسية لم يكن مفاجأة - بأقله لمن سبق مشاورته إياهم عن عزمه الترشح لانتخابات الرئاسة 2014 - ممن وجهو ا إليه النصح حينئذ بتجنبه، حرصاً على عدم استئناف تحقيقات أجريت معه - بحسب قوله - بشأن مخالفات بعينها، كذا لضعف فرص نجاحه إزاء الرصيد الشعبى للمرشح المنافس «السيسى».. نظير جهده الوطنى لإنقاذ البلاد فى يوليو 2013، محاطاً بتأييد جماهير الشعب على مختلف مشاربها السياسية (تخلى بعضها عن تأييده بعد الخلاص من الخصم المشترك آنذاك)، بحيث تبدو النتائج محسومة له سلفاً، وقد كان أن أصغى «عنان» لمنطق ناصحيه، ما جنّب المساس - ولو بطرق غير مباشرة - بهيبة المؤسسة العسكرية - حال تنافس رتبتين كبيرتين سابقتين على المنصب الرئاسى - إلا أن الأمر لم ينته عند هذا الحد، إذ يتجدد بينهما مع انتخابات الرئيس 2018، ذلك فى إطار تنقيب «المعارضين» للسيسى عن منافس يمكنه أن يحدّ من مساره السياسى، من بعد فشل مسعاهم مع «شفيق»، كما هو غير مجهول، فإن اختيارهم قد وقع على «عنان».. المتشوق من جانبه للعودة إلى الأضواء التى سلطت عليه لعام ونصف العام ولم ينس لآلئ بريقها إلى اليوم، ليسارع بوضع يده فى أيديهم على النحو المبدئى فى اختياره لأقرب معاونيه (...) فى المنصب الموعود. الذى لو فُرض وكان من نصيبه فإن ناخبيه الظرفيين (على اختلافاتهم الأيديولوجية والسياسية) سوف يكونون أول من يتخلون عنه، إذ إن «عنان» لا يمثل لهم سوى «حصان طروادة»، يصلوا عبره إلى الخلاص من متاعب «السيسى» - من وجهة نظرهم - أو تطويعه لشروطهم حال نجاحه «المحدود» أمام منافسيه المحتملين، الأمر الذى لا تعود مضاره إلى «السيسى»، بقدر تأثيرها السلبى على المصالح العليا للبلاد.
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