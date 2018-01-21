بنك مصر يعتزم تدشين مقر إدارى بالعاصمة الجديدة

عبر بيع 850 ألف وحدة سنويًّا
طرح 6 أجهزة سمارت فون منها 4 تدعم خدمات 4G
عمليات فى 13 دولة عالميًا أبرزها الجزائر وجنوب أفريقيا
«ARD» تبدأ تسويق براند صينى جديد فى أبريل .. وبناء علاقات تعاون مع تجار الأقاليم
كتب – محمود جمال:
تستهدف شركة دوجى الإسبانية للهواتف المحمولة خلا
❐ تسليم 10112 وحدة خلال 4 أعوام الأخيرة
❐ %26 نسبة تنفيذ الإنشاءات بمشروع «الكراسة الزرقاء»
❐ نقل المرحلة الثالثة من «الاجتماعى» إلى شرق مدينة بورفؤاد بسبب النزاعات
❐ تسليم 1685 «تعاونى» أبريل المقبل
❐ بنك القاهرة نجح فى حل مشكلة أبراج المحروسة بعد توقفها لأعوام
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كتب ـ محمود جمال وسمية كمال:
شلمت «المال» أن المصرية للاتصالات لديها خطة للانتشار الجغرافى فى سوق المحمول، منها التواجد المكثف فى محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى والمطاعم الكبرى، فيما يُقدر عدد منافذ بيع فودافون الرسمية بنحو 100 فرع، و235 فرعًا لـ«أورنج»، وأك
جهاد سالم:
اعتبر خبراء التحليل الفنى، أن الضغوط البيعية التى شهدتها البورصة المصرية، الأحد، خاصة على صعيد المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب، بسبب عمليات جنى أرباح مؤقتة ومنطقية، مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 15500 نقطة.
توقع الخبراء أن يستكمل المؤشر التراجع للقرب من مستويات 15300 نقطة، ليرتد