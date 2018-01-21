news image بورصة وشركات

ابن سينا للأدوية ترفع حصتها السوقية إلى 19.24%

مصطفى طلعت: قالت شركة ابن سينا فارما للأدوية إن التقارير الشهرية الصادرة من شركة "اي إم إس" (المتخصصة في تقارير وأبحاث سوق الدواء) كشفت عن ارتفاع الحصة السوقية لإبن سينا إلى 19.24% بنهاية 2017، مقارنة بحصة سوقية قدرها 16.86% في 2016. وأشارت "ابن سينا" للأدوية، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أ

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news image سيـــاســة

خالد عبدالغفار يشارك في المنتدي العالمي للتعليم بلندن

المال ـ خاص: غادر خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، القاهرة متوجها إلى لندن على رأس وفد تعليمي مصري رفيع المستوى في زيارة للمملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم الذي يقام في الفترة من 21 -26 يناير 2018. ويضم الوفد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتع

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

الرقابة المالية تدرس إنشاء شركة شورت سيلينج

شريف عمر تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء كيان متخصص لتولى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بآلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها «الشورت سيلينج» بما فيها التسويات الورقية والمالية وتأسيس وعاء تسليف الأسهم. قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها

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هيرميس - سيتى بنك يتولى تدبير 800 مليون دولار للمصرية للبروبلين

❐ منافسة بين «لاماس تكنولوجى» و«U O P» الأمريكيتين و«أودا» الألمانية لتنفيذ المشروع مصطفى طلعت عيّنت الشركة المصرية للبروبلين تحالف مكون من «المجموعة المالية هيرميس» مع «سيتى بنك»، لتولى تدبير تمويلات بقيمة 800 مليون دولار لمشروع توسعات م

اقتصاد وأسواق

أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 21 يناير

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متابعات:

تقدم بوابة المال أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 21 يناير.

متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24 746 إلى 749
عيار 22 684 إلى 686
عيار 21 653 إلى 655
عيار 18 560 إلى 561
عيار 14 435 إلى 437
عيار 12 373 إلى 374
الاونصة 23,209 إلى 23,281
الجنيه الذهب 5,224 إلى 5,240
الكيلو 746,286 إلى 748,571
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
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