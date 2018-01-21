أسعار الذهب في الأسواق المصرية اليوم الأحد 21 يناير

مصطفى طلعت:
قالت شركة ابن سينا فارما للأدوية إن التقارير الشهرية الصادرة من شركة "اي إم إس" (المتخصصة في تقارير وأبحاث سوق الدواء) كشفت عن ارتفاع الحصة السوقية لإبن سينا إلى 19.24% بنهاية 2017، مقارنة بحصة سوقية قدرها 16.86% في 2016.
وأشارت "ابن سينا" للأدوية، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أ
المال ـ خاص:
غادر خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي صباح اليوم الأحد، القاهرة متوجها إلى لندن على رأس وفد تعليمي مصري رفيع المستوى في زيارة للمملكة المتحدة للمشاركة في المنتدى العالمي للتعليم الذي يقام في الفترة من 21 -26 يناير 2018.
ويضم الوفد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتع
شريف عمر
تدرس الهيئة العامة للرقابة المالية إنشاء كيان متخصص لتولى جميع الأعمال الفنية المتعلقة بآلية اقتراض الأسهم بغرض بيعها «الشورت سيلينج» بما فيها التسويات الورقية والمالية وتأسيس وعاء تسليف الأسهم.
قال المستشار خالد النشار، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، إنها
❐ منافسة بين «لاماس تكنولوجى» و«U O P» الأمريكيتين و«أودا» الألمانية لتنفيذ المشروع
مصطفى طلعت
عيّنت الشركة المصرية للبروبلين تحالف مكون من «المجموعة المالية هيرميس» مع «سيتى بنك»، لتولى تدبير تمويلات بقيمة 800 مليون دولار لمشروع توسعات م