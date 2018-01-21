أسعار الدولار اليوم الأحد 21 يناير

ابن سينا للأدوية ترفع حصتها السوقية إلى 19.24%

الأحد 21 يناير 2018 10:22 ص

مصطفى طلعت: قالت شركة ابن سينا فارما للأدوية إن التقارير الشهرية الصادرة من شركة "اي إم إس" (المتخصصة في تقارير وأبحاث سوق الدواء) كشفت عن ارتفاع الحصة السوقية لإبن سينا إلى 19.24% بنهاية 2017، مقارنة بحصة سوقية قدرها 16.86% في 2016. وأشارت "ابن سينا" للأدوية، في إفصاح مرسل للبورصة، اليوم الأحد، أ