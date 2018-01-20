اوديمار العالمية تطلق خط ساعات مستعملة العام الحالي

المال خاص
شهدت مبيعات السيارات الملاكي تقلبات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تأثرًا بالتطورات السياسية والاقتصادية.
وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى تسجيل قطاع الملاكي مبيعات وصلت إلى 9.6 ألف وحدة خلال نوفمبر الماضي مقابل 9.4 ألف في أكتوبر السابق له و9.6 ألف سيارة
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أحمد حمدي
شارك الكثير من النجوم والفنانين العرب في
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أحمد الدسوقى
أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون أسهل وأخف من الأولى التى وصفها بالصعبة على الشعب المصرى؛ نظرا لاتخاذ القرارات الجرئية للغاية.
وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتى" إن الن
المال- خاص
استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة السياحة، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.