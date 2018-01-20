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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
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32.00 بط
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اقتصاد وأسواق

غرفة مقدمي الرعاية الصحية تبحث تبعات إغلاق المستشفيات الجزئي

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شريف عمر

تسعى غرفة مقدمى خدمات الرعاية الصحية بالقطاع الخاص باتحاد الصناعات المصرية، لعقد اجتماع لمناقشة تبعات القرارات الأخيرة لوزارة الصحة والسكان، بالإغلاق الجزئى لمستشفيي السلام الدولى بالمعادى، والجنزوري التخصصى، في أعقاب مخالفات إدارية والحصول على إيصالات أمانة من المرضى.

وكانت وزارة الصحة أعلنت يوم، الاربعاء الماضى، إغلاق مستشفى السلام الدولي، بالمعادي، لمدة شهر، غلقًا إداريًّا لخيانة الأمانة، وذلك لعدم تنفيذ قرار مجلس الوزراء باستقبال وعلاج حالات الطوارئ مجاناً، ومساومة أحد المرضى بإيصال أمانة بقيمة نصف مليون جنيه، شريطة حصوله على العلاج اللازم.

 وتلا ذلك بيوم واحد الاعلان عن الإغلاق الجزئى لمستشفى الجنزورى، لمدة شهر غلقًا إداريًّا؛ لعدم مطابقتها اشتراطات مكافحة العدوى وشروط الجودة، بالإضافة إلى مساومة مريض بتحرير إيصال أمانة بقيمة 2000 جنيه.

قالت مصادر مقربة من الغرفة إن قرارات الوزارة تؤثر سلباً على المستشفيات، كما أن قرار الاغلاق الجزئى يهدد سمعة المستشفيات، ويضر بالاوضاع المالية والتشغيلية، وهو ما يدفع الغرفة لمناقشة توضع آليات موحدة لخروج تلك القرارات.

وأوضحت المصادر فى تصريحات لـ"المال": المستشفيات التى تعرضت للإيقاف أكدت عدم صحة المواقف التى أدت لصدور القرار.

وكان الدكتور علي محروس، رئيس الإدارة المركزية للعلاج الحر والتراخيص، قد أصدر قرارين، الأول بالإغلاق الجزئى لمستشفى  اليلام الدولى، وتشميع 5 غرف عمليات بالدور الثامن، باستثناء غرفة للعمليات وأخرى للإفاقة، وغلق جناح الحضانات بالكامل، وغلق مبنى العيادات الخارجية، فيما عدا عيادة الفسيولوجي العصبية، لوجود جهاز رسم المخ بها، وإغلاق العيادات بالدور الخامس، ما عدا أشعة الدوبليكس، والكيماوي، التي قد يحتاج المرضى المحتجزون بالمستشفى لها، بالإضافة الى اغلاق قسم الطوارئ بالكامل باستثناء الحالات الخطرة، ولا يمكن نقلها الى مستشفى أخرى، حرصاً على حياة المواطنين.

وعلمت "المال" أن مستشفى الجنزورى قررت التقدم بتظلم لدى الوزارة للاعتراض على القرار.
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