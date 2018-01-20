معلومات مجلس الوزراء تنفي زيادة سعر أرز التموين

news image سيــارات

كيف تطورت المبيعات الشهرية للملاكي منذ يناير 2015؟

المال خاص شهدت مبيعات السيارات الملاكي تقلبات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تأثرًا بالتطورات السياسية والاقتصادية. وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى تسجيل قطاع الملاكي مبيعات وصلت إلى 9.6 ألف وحدة خلال نوفمبر الماضي مقابل 9.4 ألف في أكتوبر السابق له و9.6 ألف سيارة

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

النجوم العرب في دراما رمضان 2018.. يضيفون أم يزاحمون؟

- قاسم: النجوم العرب أثروا الدراما المصرية ويأخذون الأمر جديا ولا يقدمون أدوارا تافهة - سعد الدين: ما فشلت فيه السياسة جمعه الفن ولا يرتبط بهوية أو لهجة معينة - موريس: الفنانون العرب لا يؤثرون على  تشغيل الفنان المصري ويضيفون للدراما المصرية أحمد حمدي شارك الكثير من النجوم والفنانين العرب في

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أحمد موسى: الفترة الرئاسية الثانية للسيسي ستكون أسهل على الشعب

- النظام لن يسمح بعودة الطابور الخامس.. وبعض المرشحين يغازلون الإخوان أحمد الدسوقى أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون أسهل وأخف من الأولى التى وصفها بالصعبة على الشعب المصرى؛ نظرا لاتخاذ القرارات الجرئية للغاية. وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتى" إن الن

news image سيـــاســة

السيسي لنائب ترامب: يجب استمرار واشنطن في دعم عملية السلام

المال- خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور  سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة السياحة، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

اقتصاد وأسواق

معلومات مجلس الوزراء تنفي زيادة سعر أرز التموين

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نفت وزارة التموين والتجارة الداخلية زيادة أسعار الأرز بالمنافذ التموينية والمجمعات الاستهلاكية عقب تحرك أسعار الطن بنسبة زيادة تصل إلى 200 جنيه.

وأشارت الوزارة بحسب ما نقله مركز معلومات مجلس الوزراء إلى أن أسعار الأرز التمويني مستقرة ويتم طرح الكيلو البلدي بسعر 6.5 جنيهات، في حين يتم توريد ما يقرب من 50 ألف طن أرز شهرياً لصالح الهيئة العامة للسلع التموينية بسعر 6100 جنيه للطن من مضارب شركات القطاعين العام والخاص

وأكدت على أن الأرصدة الاستراتيجية من الأرز آمنة وتكفى مقررات البطاقات خلال الفترة المقبلة، لافتًة إلى أنها حريصة على متابعة موقف السلع الأساسية بالمحافظات من الأرز والزيوت ‏والسكر وغيرها، ويتم الدفع بالكميات المطلوبة لتوفير احتياجات المواطنين وتلبية الطلب.

وأوضحت الوزارة إلى أن هناك حملات رقابية على جميع المنافذ لمتابعة توفير السلع وعدم التلاعب بها أو ‏زيادة أسعارها.
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