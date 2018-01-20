تأكيداً لـ المال.. ذي شيز كيك الكندية تخترق السوق المصرية

النجوم العرب في دراما رمضان 2018.. يضيفون أم يزاحمون؟

السبت 20 يناير 2018 09:31 م

- قاسم: النجوم العرب أثروا الدراما المصرية ويأخذون الأمر جديا ولا يقدمون أدوارا تافهة - سعد الدين: ما فشلت فيه السياسة جمعه الفن ولا يرتبط بهوية أو لهجة معينة - موريس: الفنانون العرب لا يؤثرون على تشغيل الفنان المصري ويضيفون للدراما المصرية أحمد حمدي شارك الكثير من النجوم والفنانين العرب في