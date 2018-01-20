أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

news image سيــارات

كيف تطورت المبيعات الشهرية للملاكي منذ يناير 2015؟

المال خاص شهدت مبيعات السيارات الملاكي تقلبات كبيرة خلال الأعوام الثلاثة الماضية تأثرًا بالتطورات السياسية والاقتصادية. وتشير أحدث التقارير الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات إلى تسجيل قطاع الملاكي مبيعات وصلت إلى 9.6 ألف وحدة خلال نوفمبر الماضي مقابل 9.4 ألف في أكتوبر السابق له و9.6 ألف سيارة

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

النجوم العرب في دراما رمضان 2018.. يضيفون أم يزاحمون؟

- قاسم: النجوم العرب أثروا الدراما المصرية ويأخذون الأمر جديا ولا يقدمون أدوارا تافهة - سعد الدين: ما فشلت فيه السياسة جمعه الفن ولا يرتبط بهوية أو لهجة معينة - موريس: الفنانون العرب لا يؤثرون على  تشغيل الفنان المصري ويضيفون للدراما المصرية أحمد حمدي شارك الكثير من النجوم والفنانين العرب في

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

أحمد موسى: الفترة الرئاسية الثانية للسيسي ستكون أسهل على الشعب

- النظام لن يسمح بعودة الطابور الخامس.. وبعض المرشحين يغازلون الإخوان أحمد الدسوقى أكد الإعلامى أحمد موسى، أن الفترة الرئاسية الثانية للرئيس عبدالفتاح السيسى ستكون أسهل وأخف من الأولى التى وصفها بالصعبة على الشعب المصرى؛ نظرا لاتخاذ القرارات الجرئية للغاية. وقال خلال برنامجه "على مسؤوليتى" إن الن

news image سيـــاســة

السيسي لنائب ترامب: يجب استمرار واشنطن في دعم عملية السلام

المال- خاص استقبل الرئيس، عبد الفتاح السيسي اليوم مايك بنس نائب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية والوفد المرافق له، وذلك بحضور  سامح شكري وزير الخارجية، والدكتورة/ هالة السعيد وزيرة التخطيط والإصلاح الإداري والمتابعة، والدكتورة/ رانيا المشاط وزيرة السياحة، والقائم بأعمال رئيس المخابرات العامة.

اقتصاد وأسواق

أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

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الصاوى أحمد

واصلت أسعار الخضراوات، معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الراهنة، وسجلت الطماطم  - اليوم السبت - 2 جنيه بسوق التجزئة في المتوسط والبطاطس 3.5 والبصل 4 جنيهات والفلفل الرومي بين 5 إلى 8 جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات.

وأكد تجار - فى الجيزة – أن سعر الكوسة 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة والخيار 4 جنيهات والثوم من 10 إلى 15 جنيها والباذنجان الرومي من 2 إلى 3 جنيهات والباذنجان "العروس " 5 جنيهات والملوخية 5 والجزر 4 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.

وأوضح التجار سعر كيلو البرتقال اليوسفى 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 أيضا والكانتالوب 6 جنيهات.


أسعار الخضروات
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