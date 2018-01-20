أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم السبت

الصاوى أحمد



واصلت أسعار الخضراوات، معدلاتها الطبيعية خلال الفترة الراهنة، وسجلت الطماطم - اليوم السبت - 2 جنيه بسوق التجزئة في المتوسط والبطاطس 3.5 والبصل 4 جنيهات والفلفل الرومي بين 5 إلى 8 جنيهات والفاصوليا 4 جنيهات.



وأكد تجار - فى الجيزة – أن سعر الكوسة 6 جنيهات والليمون من 8 إلى 10 جنيهات والكوسة والخيار 4 جنيهات والثوم من 10 إلى 15 جنيها والباذنجان الرومي من 2 إلى 3 جنيهات والباذنجان "العروس " 5 جنيهات والملوخية 5 والجزر 4 جنيهات والبطاطا 3 جنيهات والقلقاس 5 جنيهات والبسلة 6 جنيهات.



وأوضح التجار سعر كيلو البرتقال اليوسفى 5 جنيهات والتفاح ما بين 17 و 20 جنيها والموز 10 جنيهات والمانجو 15 جنيها والجوافة 5 جنيهات والرمان 5 أيضا والكانتالوب 6 جنيهات.





