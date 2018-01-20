تراجع الدولار.. و17.67 جنيه أعلى سعر للشراء

هبة حامد



تراجع سعر الدولار في بعض البنوك، مع تعاملات اليوم السبت، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 جنيه في 6 بنوك.



والبنوك هي: كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، أبو ظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي.



