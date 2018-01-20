تراجع الدولار.. و17.67 جنيه أعلى سعر للشراء

news image اتصالات وتكنولوجيا

دوجى الإسبانية تستهدف %5 من مبيعات سوق الهواتف الذكية

عبر بيع 850 ألف وحدة سنويًّا طرح 6 أجهزة سمارت فون منها 4 تدعم خدمات 4G  عمليات فى 13 دولة عالميًا أبرزها الجزائر وجنوب أفريقيا «ARD» تبدأ تسويق براند صينى جديد فى أبريل .. وبناء علاقات تعاون مع تجار الأقاليم كتب – محمود جمال: تستهدف شركة دوجى الإسبانية للهواتف المحمولة خلا

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image عقـــارات

مدير عام إسكان المحافظة: أول كومباوند فى بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

❐ تسليم 10112 وحدة خلال 4 أعوام الأخيرة ❐ %26 نسبة تنفيذ الإنشاءات بمشروع «الكراسة الزرقاء» ❐ نقل المرحلة الثالثة من «الاجتماعى» إلى شرق مدينة بورفؤاد بسبب النزاعات ❐ تسليم 1685 «تعاونى» أبريل المقبل ❐ بنك القاهرة نجح فى حل مشكلة أبراج المحروسة بعد توقفها لأعوام ❐

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اتصالات وتكنولوجيا

المال ترصد شبكة التوزيع الجغرافي لشركات الاتصالات

كتب ـ محمود جمال وسمية كمال: شلمت «المال» أن المصرية للاتصالات لديها خطة للانتشار الجغرافى فى سوق المحمول، منها التواجد المكثف فى محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى والمطاعم الكبرى، فيما يُقدر عدد منافذ بيع فودافون الرسمية بنحو 100 فرع، و235 فرعًا لـ«أورنج»، وأك

news image بورصة وشركات

مؤشر EGX30 مرشح للتراجع إلى 15300 نقطة

جهاد سالم: اعتبر خبراء التحليل الفنى، أن الضغوط البيعية التى شهدتها البورصة المصرية، الأحد، خاصة على صعيد المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب، بسبب عمليات جنى أرباح مؤقتة ومنطقية، مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 15500 نقطة. توقع الخبراء أن يستكمل المؤشر التراجع للقرب من مستويات 15300 نقطة، ليرتد

بنـــوك

تراجع الدولار.. و17.67 جنيه أعلى سعر للشراء

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هبة حامد

تراجع سعر الدولار في بعض البنوك، مع تعاملات اليوم السبت، ليسجل أعلى سعر للشراء 17.67 جنيه في 6 بنوك.

والبنوك هي: كريدي أجريكول، الأهلي الكويتي، أبو ظبي الإسلامي، المصري لتنمية الصادرات، الإمارات دبي الوطني، والمصرف العربي الدولي.

أسعار الدولار
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