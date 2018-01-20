5 جنيهات زيادة فى أسعار اللحوم

أحمد اللاهونى



ارتفعت أسعار اللحوم اليوم فى السوق المحلية بنحو 5 جنيهات لتتراوح بين 105 و125 جنيها لكيلو الكندوز و130 للضانى، و135 للبتلو.



فيما استقرت الدواجن عند 25 جنيهًا لكيلو الدجاج الأبيض، و30 للساسو و35 للبلدى، و45 و50 للرومى، و40 للبط، و36 لطبق البيض.



واستقرت أسعار الأسماك أيضًا عند 70 جنيهًا لكيلو البورى، و30 للبلطى، و70 للمكرونة، وتراوح الجمبرى بين 150 و250، والكابوريا بين 60 و120.













