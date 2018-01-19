رسميا.. إطلاق واتساب بزنس

news image اقتصاد وأسواق

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى. وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد". ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا

news image سيـــاســة

السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى. وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم. فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منح

اتصالات وتكنولوجيا

رسميا.. إطلاق واتساب بزنس

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متابعات 


أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم.

وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشركات لترويج خدماتها للمستهلكين، وهي الخدمة التي ستجني واتساب من خلالها أرباحا مادية من تلك الشركات.

وسيتمكن أصحاب الأعمال الصغيرة من استخدام نسخة الواتساب للأعمال والنسخة العادية منه في تطبيقين منفصلين تماما على الهاتف الذكي نفسه.

والجديد في النسخة الحديثة هو أنه سيتيح للمستخدم ربط حسابه برقم هاتف ثابت (أرضي)، حتى يتجنب صاحب العمل إعطاء رقمه الشخصي إلى مئات الزبائن.

ومن أجل معرفة الاختلاف بين حساب واتساب العادي وحساب "واتساب بزنس"، يكفي أن تذهب إلى بروفايل الشخص الذي تملك رقمه، وسيظهر نوع الحساب الذي يملكه.

كما أن حسابات "واتساب بزنس" ستظهر بجانبها علامة "verified" مكتوبة بالأخضر، وذلك حتى يتسنى للمستخدمين التأكد من أن الحساب تابع فعلا لإحدى الشركات.

ويتوقع واتساب أن تكون مجموعة من الحسابات الوهمية التي ستنتحل صفات الشركات من أجل الاحتيال على الأشخاص، ولذلك حذرت المستخدمين من التأكد جيدا قبل مراسلة أي حساب.

وقال واتساب إن الحسابات الرسمية لن تسألك أبدا عبر واتساب عن معلوماتك الخاصة (إالإيميل وحسابك المصرفي..)، وإن فعلت فتأكد أن ذلك الحساب وهمي.

ومن أجل مساعدة واتساب على محاربة الحسابات الوهمية، يكفي أن تدخل إلى المحادثة ثم تضغط على Menu وتختار Report spam، وبعدها تحجب الحساب من خلال Block.



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