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إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

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1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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فاروس: زيادة الأسهم حرة التداول لـ QNB ترفع من قيمته مستقبلا

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير

متابعات: تقم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:27 AM

تأميـــن

اتحاد التأمين يكلف لجنة الإعادة بدراسة نقل المخاطر البديلة

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الشاذلى جمعة :

يدرس الاتحاد المصرى للتأمين عبر اللجنة العامة لإعادة التأمين نقل المخاطر البديلة ودوره كأداة جديدة لشركات التأمين فى إدارة المخاطر وسيقوم الاتحاد بعقد ندوة بخصوص هذا الموضوع بعد انتهاء اللجنة الفنية لإعادة التأمين من دراسته .

قال الاتحاد فى بيان له إن نقل المخاطر البديلة  يسمح بكفاءة استخدام رأس المال ويساهم فى زيادة السيولة النقدية مما يؤدى إلى إنخفاض تكلفة إعادة التأمين ، ومن ثم فإن هذا سيعود بالفائدة على الأفراد والمؤسسات التي تسعى إلى الحصول على حماية تأمينية

وأضاف "كما أن ذلك يعود بالفائدة أيضاً على المساهمين في سوق رأس المال من خلال توفير مجموعة متنوعة من المخاطر التأمينية والعائدات الناتجة عنها  بدلاً من الاعتماد على نفس العوامل التي تؤثر على الأسواق المالية التقليدية" .


و يعرف  نقل المخاطر البديلة بأنه طريقة مالية لإدارةالأخطار(financial Risk Management ) و الذي يتم من  خلالها إيجاد نوع من التكامل بين أسواق التأمين و إعادة التأمين من ناحية، والأسواق المالية المتمثلة في البنوك و أسواق رؤوس الأموال من ناحية أخري

و يسعى الاتحاد المصرى للتأمين من خلال لجانه الفنية إلى مواكبة الاتجاهات الحديثة والاطلاع على كل جديد يطرأ على أسواق التأمين العالمية وتقديمها إلى سوق التأمين المصري. 

ويأتى ذلك على خلفية الأحداث التى وقعت مؤخراً فى مناطق من قارتى أمريكا الشمالية والجنوبية من كوارث طبيعية متمثلة فى إعصارى هارفى وإرما اللذان ضربا العديد من الولايات وبالأخص ولاية تكساس وولاية فلوريدا جزر الكاريبى ودولة كوبا وتسببا فى دمار هائل أُعلن على أثره العديد من هذه المناطق  "مناطق كوارث". 

وأوضح أحد التقارير الصادرة عن A.M. Best أن الأرباح التي دخلت فى حساب الربع الثالث لشركات إعادة التأمين قد انخفضت نوعاً ما بسبب التحديات المستمرة في السوق كما أن الخسائر الناجمة عن الكوارث الطبيعية  كان لها أثراً سلبياً على أرباح الاكتتاب في عام 2017، على الرغم من أن سوق إعادة التأمين قد أثبت قدرته على الصمود واستيعاب هذه الأحداث وهو ما أظهرته الميزانيات التى تم تقديمها في تجديدات  1 يناير 2018.
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