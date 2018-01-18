اتحاد التأمين يكلف لجنة الإعادة بدراسة نقل المخاطر البديلة

المال ـ خاص:
تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه.
وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل
بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية
المال - خاص
تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة.
واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو
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