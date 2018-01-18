الرقابة المالية تمنح مصر للتكافل ترخيص مزاولة النشاط

الشاذلى جمعة :



وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة "مصر للتأمين التكافلى" الترخيص النهائى لبدء مزاولة نشاطها فعليا فى سوق التأمين المصرى فى نشاط تأمينات الممتلكات و المسئوليات .



قال حسن أباظة مدير عام التسويق وتطوير اﻻعمال بالشركة أن الهيئة ارسلت اليوم الخميس خطاب الترخيص للشركة لتزاول نشاطها عمليا فى السوق .



ويبلغ رأس المال المدفوع 60 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المصدر 120 مليون جنيه و يبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون جنيه و المساهمين بالشركة هم شركة "مصر القابضة للتأمين" بنسبة 40% وشركة "مصر لتأمينات الحياة" بنسبة 20% وكذلك شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" بنسبة 20% فيما تساهم الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10% وكذلك صندوق مصر للتمويل والاستثمار بنسبة 10% أيضا.



و كشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات سابقة لـ"المال" أن شركته تركز فى بداية نشاطها على نشاط التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى قيادة قاطرة نمو أقساطها فى السوق خلال عامها الأول .

