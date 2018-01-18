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إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

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17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
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1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير

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تأميـــن

الرقابة المالية تمنح مصر للتكافل ترخيص مزاولة النشاط

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الشاذلى جمعة :

وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على منح شركة "مصر للتأمين التكافلى" الترخيص النهائى لبدء مزاولة نشاطها فعليا فى سوق التأمين المصرى فى نشاط تأمينات الممتلكات و المسئوليات .

قال حسن أباظة مدير عام التسويق وتطوير اﻻعمال بالشركة أن الهيئة ارسلت اليوم الخميس خطاب الترخيص للشركة لتزاول نشاطها عمليا فى السوق .

ويبلغ  رأس المال المدفوع 60 مليون جنيه فيما يبلغ رأس المال المصدر 120 مليون جنيه و يبلغ رأس المال المصرح به 500 مليون جنيه و المساهمين بالشركة هم شركة "مصر القابضة للتأمين" بنسبة 40% وشركة "مصر لتأمينات الحياة" بنسبة 20% وكذلك شركة "مصر لإدارة الأصول العقارية" بنسبة 20% فيما تساهم الشركة القابضة للأدوية بنسبة 10% وكذلك صندوق مصر للتمويل والاستثمار بنسبة 10% أيضا.

و كشف أحمد مرسى، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب للشركة، فى تصريحات سابقة لـ"المال" أن شركته تركز فى بداية نشاطها على نشاط التأمين على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر فى قيادة قاطرة نمو أقساطها فى السوق خلال عامها الأول .
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