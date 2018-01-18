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إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
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638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
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1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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فاروس: زيادة الأسهم حرة التداول لـ QNB ترفع من قيمته مستقبلا

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير

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تور آند كيور تستهدف منطقة الخليج لتسويق دواء فيروس سى المصرى

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الشاذلى جمعة

كشف مصطفى السيد مدير عام شركة "برايم فارما" للأدوية أن مصر نجحت فى علاح 830 الف مريض مصابين بفيروس سى خلال عام 2016  فى حين عالج العالم 150 ألف مريض فقط خلال تلك الفترة من مرضى فيروس سى

وأشار  إلى خطة شركته فى 2018 لجذب مرضى فيروس سى بالمنطقة العربية و خاصة الخليج للقدوم للعلاج فى مصر بالدواء المصرى .

و أضاف السيد أن شركته أسست شركة "تور آند كيور" و التى عملت على تسويق الدواء المصرى لعلاج فيروس سى عبر تسويقه فى أوربا و أمريكا اللاتينية و حقق الدواء نسبة شفاء 99.8% بالتعاون مع لاعب كرة القدم العالمى ليونيل ميسى الذى شارك فى إعلانات خاصة بتسويق الدواء المصرى .

و أوضح أن انخفاض تكلفة العلاج بالدواء الممصرى أدى إلى تخفيض علاج مريض فيروس سى عالميا من 76 الف يورو إلى 45 ألف يورو بعد الضغط على شركات الأدوية العالمية لتخفيض أسعار منتجاتها. 

وأشار  إلى أن البرنامج المصرى للسياحة العلاجية عبر استقدام مرضى فيروس سى من الخارج و علاجهم فى مصر مع توفير ثلاث  رحلات سياحية ضمن البرنامج و تحمل تكلفة السفر و الانتقالات بتكلفة 7500 دولار فقط و يمكن تخفيضها إذا تم الاستغناء عن البرنامج السياحى و الاكتفاء بالعلاج .

وأوضح أن أسعار علاج مرضى فيروس سى فى لبنان 75 الف دولار للمريض الواحد و فى الكويت تتكلف 45 ألف دولار و فى الجزائر 60 ألف دولار و فى الإمارات 27 ألف دولار .
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