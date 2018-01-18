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إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

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1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير

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تأميـــن

شراكة بين روش و21 شركة تأمين عالمية لعلاج مرضى السرطان

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الشاذلى جمعة


قالت ساربانى تشورفى، مديرة التسويق والتأمين الطبى بشركة روش السويسرية للأدوية، إن شركتها لديها شراكة شركتها مع شركة "سويس رى" لإعادة التأمين بسويسرا، بجانب التعاون مع 21 شركة تأمين على مستوى العالم فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية لعلاج مرضى السرطان.

وأكدت، خلال الجلسة الرابعة للملتقى الإقليمى الخامس للتأمين الطبى والرعاية الصحية، أنه، خلال السنوات العشر المقبلة لن يتم علاج مريضين بنفس الطريقة لاختلاف طبيعة كل مريض، مضيفة أن شركتها تحتل المركز الأول عالميًّا فى التطور التكنولوجى والتشخيصى بمجال الصحة والدواء، وتتعاون مع الحكومات وشركات القطاع الخاص فى علاج مرضى السرطان.

وأوضحت أن شركتها لديها 29 منتج دواء مدرجة ضمن قوائم منظمة الصحة العالمية، لافتة إلى أن شركتها اتجهت نحو نشاط الرعاية الصحية لكى يصل الدواء الذى تنتجه إلى من يحتاجه من مرضى فهو نشاط مكمل لإنتاج الأدوية.

وكشفت عن تجربتها شركتها بالسوق الصينىة التى تتميز بوجود عدد سكان ضخم وترحيب الحكومة الصينية بالتعاون لتمويل علاج مرضى السرطان بسبب ارتفاع تكلفة علاج مرض السرطان بالصين، كما أن شركتها تعمل فى دبى بالتعاون مع شركة "أكسا للـامين" فى نشاط التأمين الطبى والرعاية الصحية بالسوق الإماراتية.
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