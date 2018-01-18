قارن بين أوبل كورسا وتويوتا ياريس

شهدت محافظة القاهرة وعدد من المحافظات مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة ما تسبب في ضعف الرؤية على الطرق السريعة.
من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليومية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة.
وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 17 و18 درجة وعلى ال
متابعات
أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية.
وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم.
وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشر
متابعات
كشف مسؤولون إسرائيليون الخميس عن مشروع سري تعتبره إسرائيل رادعا كبيرا ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس، والتي كشفت عن كم هائل من الأنفاق، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية
ونقل الموقع عن أسوتشيدبرس، قول الناطق باسم الجيش الكولونيل جوناثان كونريكوس في إيجاز للصحفيي
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ
المواصفات
أوبل كورسا A/T Enjoy
تويوتا ياريس F/O H/B
الوكيل
المنصور للسيارات
تويوتا إيجيبت
السعر الرسمي بالألف جنيه
300
318
سعة المحرك
1398
1496
ناقل الحركة
أوتوماتيك
عدد السرعات
6
النمط
هاتشباك
عدد الاسطوانات
4
قوة المحرك
90
110
عزم المحرك
130
136
التسارع من 0- 100 كم/ ساعة
13.9
11
نوع الجر
أمامي
عدد المقاعد
5
متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)
4.9
سعة خزان الوقود (لتر)
45
42
الارتفاع عن الأرض
104
135
السرعة القصوى
170
175
الوسائد الهوائية للسائق
يوجد
الوسائد الهوائية للراكب الأمامي
كراسي كهربائية
لا يوجد
نظام الفرامل ABS
برنامج التوازن الإلكتروني
توزيع إلكتروني للفرامل
نظام تنبيه ضد السرقة
نظام إيموبليزر ضد السرقة
مقاس الجنوط الرياضية
16
15
فوانيس ضباب أمامية
فوانيس ضباب خلفية
مساحات خلفية
مرايات جانبية كهربائية
طي المرايا الجانبية كهربائيًا
إشارات بالمرايا الجانبية
إضاءة المصابيح زنون
لا يوجد
مساحات للمصابيح الأمامية
مصابيح امامية حساسة للإضاءة
إضاءة المصابيح الأمامية LED
إضاءة المصابيح الخلفية LED
يوجد
سبويلر خلفي
النظام الذكي لركن السيارة
النظام الصوتي
مشغل أقراص مدمجة
MP3/DVD
CD/CD
مدخل AUX
مدخل USB
بلوتوث
مساند رأس أمامية وخلفية
زجاج كهرباء أمامي
زجاج كهرباء خلفي
يوجد
التحكم بالزجاج بلمسة واحدة
التحكم عن بعد في غلق وفتح الابواب
التحكم في ارتفاع كرسي السائق
فرش جلد
زر تشغيل وإيقاف المحرك