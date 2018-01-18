قارن بين أوبل كورسا وتويوتا ياريس

تعرف على أسباب إغلاق موانئ السويس

الجمعة 19 يناير 2018 01:54 ص

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ