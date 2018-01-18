أرتوك أوتو تتفق مع موزعين لرد التأمين الدولاري لـسكودا

شهدت محافظة القاهرة وعدد من المحافظات مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة ما تسبب في ضعف الرؤية على الطرق السريعة.
من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليومية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة.
وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 17 و18 درجة وعلى ال
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أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية.
وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم.
وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشر
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كشف مسؤولون إسرائيليون الخميس عن مشروع سري تعتبره إسرائيل رادعا كبيرا ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس، والتي كشفت عن كم هائل من الأنفاق، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية
ونقل الموقع عن أسوتشيدبرس، قول الناطق باسم الجيش الكولونيل جوناثان كونريكوس في إيجاز للصحفيي
أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ