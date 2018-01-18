أرتوك أوتو تتفق مع موزعين لرد التأمين الدولاري لـسكودا

أحمد شوقي



اتفقت شركة أرتوك أوتو الوكيل السابق للعلامة التشيكية سكودا مع 4 موزعين سابقين لرد قيمة التأمين الدولاري المستحق لهم بسعر الدولار وقت التعاقد معهم.



وأوضح أحد الموزعين الذي يشملهم هذا الاتفاق أنه تم توقيع مستندات بين الطرفين لإثبات ما تم التوافق عليه، سوف يحصل الموزعون الأربعة على التأمين الذي دفعوه بالدولار بسعر العملة الأمريكية مقومة بالجنيه وقت التعاقد بين الطرفين، ليتراوح سعر الاسترداد بين 5 و7 جنيهات.



واستطرد الموزع: إن الموزعين الأربعة هم الوحيدون الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم حتى الآن، حيث كانوا يعترضون على فكرة السداد بالجنيه المصري، فضلًا عن تقويم الدولار بالسعر الذي كان قائمًا وقت التعاقد، مضيفًا أنهم اضطروا للرضوخ بعد فشلهم في الحصول على حقهم.



وأضاف أن الموزعين الأربعة لم يحصلوا بعد على مستحقاتهم، وأنهم بانتظار تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، رغم الخسائر الكبيرة التي تعرضوا لها، تتراوح قيمة التأمين بين 250 و500 ألف دولار.



وكانت شبكة توزيع سكودا التابعة للوكيل السابق قد طلبت التخارج من التوزيع إثر الأزمة التي اندلعت بين الوكيل السابق وشركة سكودا العالمية؛ والتي انتهت بفسخ التعاقد بين الطرفين ونقل الوكالة إلى شركة كيان إيجيبت التي يعتبر رجل الأعمال كريم نجار المساهم الرئيسي فيها.



وطالب الموزعون بالحصول على حقهم في التأمين بالدولار كما دفعوه لكن رجل الأعمال محمد شفيق جبر قد أصر على دفعه بالعملة المحلية بالسعر الرسمي للدولار- قبل التعويم، وعلى هذا الأساس تم إلغاء التعاقد بين الوكيل السابق وعدد من الموزعين، وبعد تعويم العملة المحلية ووصول سعر الدولار لنحو 18 جنيهًا؛ أخبرت "أرتوك أوتو" الموزعين بأن السداد سيكون بسعر الدولار وقت التعاقد؛ مما تسبب في خسائر كبيرة بين الموزعين.



وكانت شركة بودي كار قد حصلت على مستحقاتها قبل عدة أسابيع بسعر 7 جنيهات للدولار؛ حيث كانت الشركة خامس الموزعين الذين لم يحصلوا على مستحقاتهم بعد التسوية التي تمت بين "أرتوك أوتو" وعدد من موزعيها خلال العام الماضي.