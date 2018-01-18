750 مليون جنيه مساهمة من البنك الأهلي لتطوير قطاع الصحة

المال - خاص



افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحدة الطوارئ والحوادث الخارجية بمستشفى عين شمس التخصصي.



حضر الافتتاح كل من الدكتور على الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، ولفيف من الأطباء والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.



من جانبه، أفاد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي بأن البنك قد أسهم في تطوير وتجديد الوحدة بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه، استمرارًا لما بدأه في تطوير المستشفى، فتم تطوير وحدة الكلي التي أسهمت في علاج آلاف المرضى بدقة وكفاءة.



وتأتي تلك الإسهامات في إطار دور البنك في دعم وتطوير القطاع الصحي في مصر، والتي بلغت حتى الآن حوالي 750 مليون جنيه تم توجيهها لتغطي العديد من المستشفيات لتخدم أكبر قاعدة من المرضى بمختلف محافظات الجمهورية.



وعقب الافتتاح، صرح الدكتور علي الأنور بأن وحدة الطوارئ والحوادث الخارجي تستقبل ما يقرب من 2000 حالة شهريًا يتم تقديم كل الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات طوال أيام الأسبوع وعلي مدار 24 ساعة يومياً، مؤكدًا أن الوحدة تشمل كل التخصصات الطبية، إضافة إلى 13 سرير طوارئ.



