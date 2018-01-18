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عبر بيع 850 ألف وحدة سنويًّا طرح 6 أجهزة سمارت فون منها 4 تدعم خدمات 4G  عمليات فى 13 دولة عالميًا أبرزها الجزائر وجنوب أفريقيا «ARD» تبدأ تسويق براند صينى جديد فى أبريل .. وبناء علاقات تعاون مع تجار الأقاليم كتب – محمود جمال: تستهدف شركة دوجى الإسبانية للهواتف المحمولة خلا

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news image عقـــارات

مدير عام إسكان المحافظة: أول كومباوند فى بورسعيد بتكلفة مليار جنيه

❐ تسليم 10112 وحدة خلال 4 أعوام الأخيرة ❐ %26 نسبة تنفيذ الإنشاءات بمشروع «الكراسة الزرقاء» ❐ نقل المرحلة الثالثة من «الاجتماعى» إلى شرق مدينة بورفؤاد بسبب النزاعات ❐ تسليم 1685 «تعاونى» أبريل المقبل ❐ بنك القاهرة نجح فى حل مشكلة أبراج المحروسة بعد توقفها لأعوام ❐

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اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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المال ترصد شبكة التوزيع الجغرافي لشركات الاتصالات

كتب ـ محمود جمال وسمية كمال: شلمت «المال» أن المصرية للاتصالات لديها خطة للانتشار الجغرافى فى سوق المحمول، منها التواجد المكثف فى محطات مترو الأنفاق والسكك الحديدية والنوادى والمطاعم الكبرى، فيما يُقدر عدد منافذ بيع فودافون الرسمية بنحو 100 فرع، و235 فرعًا لـ«أورنج»، وأك

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مؤشر EGX30 مرشح للتراجع إلى 15300 نقطة

جهاد سالم: اعتبر خبراء التحليل الفنى، أن الضغوط البيعية التى شهدتها البورصة المصرية، الأحد، خاصة على صعيد المؤسسات المحلية والمستثمرين العرب، بسبب عمليات جنى أرباح مؤقتة ومنطقية، مع اقتراب المؤشر من مستوى المقاومة 15500 نقطة. توقع الخبراء أن يستكمل المؤشر التراجع للقرب من مستويات 15300 نقطة، ليرتد

بنـــوك

750 مليون جنيه مساهمة من البنك الأهلي لتطوير قطاع الصحة

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المال - خاص

افتتح الدكتور عبدالوهاب عزت، رئيس جامعة عين شمس، وهشام عكاشة، رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي المصري، وحدة الطوارئ والحوادث الخارجية بمستشفى عين شمس التخصصي.

حضر الافتتاح كل من الدكتور على الأنور مدير عام مستشفى عين شمس التخصصي، ونرمين شهاب الدين رئيس التسويق والاتصال المؤسسي وبرامج دعم المجتمع بالبنك الأهلي المصري، ولفيف من الأطباء والمتخصصين وأعضاء هيئة التدريس بجامعة عين شمس، وفريق عمل المسئولية المجتمعية بالبنك الأهلي المصري.

من جانبه، أفاد هشام عكاشة رئيس البنك الأهلي بأن البنك قد أسهم في تطوير وتجديد الوحدة بتكلفة قدرها 4 ملايين جنيه، استمرارًا لما بدأه في تطوير المستشفى، فتم تطوير وحدة الكلي التي أسهمت في علاج آلاف المرضى بدقة وكفاءة.

وتأتي تلك الإسهامات في إطار دور البنك في دعم وتطوير القطاع الصحي في مصر، والتي بلغت حتى الآن حوالي 750 مليون جنيه تم توجيهها لتغطي العديد من المستشفيات لتخدم أكبر قاعدة من المرضى بمختلف محافظات الجمهورية.

وعقب الافتتاح، صرح الدكتور علي الأنور بأن وحدة الطوارئ والحوادث الخارجي تستقبل ما يقرب من 2000 حالة شهريًا يتم تقديم كل الخدمات الطبية لها بمختلف التخصصات طوال أيام الأسبوع وعلي مدار 24 ساعة يومياً، مؤكدًا أن الوحدة تشمل كل التخصصات الطبية، إضافة إلى 13 سرير طوارئ.

 
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