العقاد فى رحاب الفكر والفلسفة (3)

مصر تتصدر مكاسب 4 بورصات.. وهبوط الإمارات

الخميس 18 يناير 2018 08:34 م

خالد بدر الدين صعدت مؤشرات 4 بورصات عربية في ختام تعاملات اليوم الخميس بقيادة مصر؛ بفضل صفقات اندماج واستحواذ في قطاع الرعاية الصحية، وهبطت 3 بورصات، منها الإمارات، بينما استقر مؤشر تداول أسهم جميع الشركات السعودية دون تغيير عند 7539 نقطة. وذكرت وكالة رويترز أن المؤشر الرئيسي للبورصة المصري