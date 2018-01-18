رغم قرار الصناعة منذ 8 سنوات.. سوق السيارات بلا مواصفات

أحمد شوقي



مرت نحو 8 سنوات على صدور قرار بإلزام المجمعين المحليين بتطبيق 10 مواصفات للسيارات، وقد كان هذا القرار خطوة على طريق تعزيز منظومة المواصفات المصرية، بإضافة بنود أخرى وإلزام المستوردين بها، وبالفعل صدر قرار وزير الصناعة والتجارة الخارجية عام 2014 بإلزام المستوردين بالمواصفات العشر أسوة بشركات التجميع المحلية.



لكن خلافات المصالح بين الشركات أبقت الموضوع طي النسيان؛ فشركات التجميع المحلية تطالب بإلزام المستوردين بهذه المواصفات العشر، وترفض تطبيق مواصفات جديدة قبل إلزام وكلاء الاستيراد بهذه الخطوة، ووسط هذه الخلافات تبقى السوق المصرية مليئة بالسيارات التي لا يتم التأكد من جودتها أو مواصفاتها.



تأتي هذه الخلافات في ظل محدودية عدد المواصفات التي يتم الالتزام بها من حيث العدد والوزن النسبي بين مكونات السيارات، فضلًا عن كونها جزءًا من منظومة السلامة والأمن الخاصة بالسيارة، وتتمثل المكونات التي تشملها المواصفات في: المصابيح الأمامية والإطارات الهوائية للمركبات ومقطوراتها وأقفال الأبواب وإشارات بجانب أصوات التحذير وتيل الفرامل وعدادات السرعة وتركيبها والمصابيح ذات الفتيل للمركبات الآلية ومقطوراتها، ومحفز تنقية العادم المستبدل للمركبات، والإطارات الهوائية للسيارات التجارية ومقطوراتها، وتجميع بطانة الفرامل وطمبورة الفرامل المستبدلة للسيارات والمقطورات ووسائل الرؤية غير المباشرة للمركبات (المرايا).



يقول منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إن قرار تطبيق المواصفات العشر على السيارات المستوردة كان يستهدف تحقيق المنافسة العادلة بينها وبين المنتج المحلي؛ لأن شركات التجميع مطالبة بموجب قرار 2010 بالالتزام بالمواصفات العشر وتقديم الشهادات التي تفيد ذلك؛ في حين لا يلتزم وكلاء الاستيراد بنفس الإجراء.



وأضاف أنه قد تم تشكيل لجنة لدراسة أفضل المواصفات بالنسبة للسوق المحلية، وتوجهت لجنيف لدراسة المواصفات الخاصة بالأمم المتحدة، وقد ضمت اللجنة ممثلين عن هيئة المواصفات والجودة ووزارة الصناعة والتجارة الخارجية وغيرهما، لكن لم يتم تفعيل القرار الخاص بالمستورد، تمهيدًا لإصدار قرار بمجموعة جديدة من المواصفات.



ويقول اللواء رأفت مسروجة الرئيس الشرفي لمجلس معلومات سوق السيارات أميك إنه قد تم اختيار 10 مواصفات فقط خلال 2009، وصدر قرار بتنفيذها خلال 2010، ورغم الوزن النسبي المحدود لهذه المواصفات مقارنة بمكونات السيارة الأخرى، فالاختلافات ما زالت مستمرة بين الشركات حول الالتزام بها من عدمه.



وأضاف أن بعض المصنعين يعتبرون هذه المواصفات عبئًا اقتصاديًا، ومن ثم يرفضون الالتزام بمواصفات جديدة قبل إلزام المستوردين بها لتحقيق المنافسة العادلة في السوق، موضحًا أن حجة المصنعين ضعيفة، لأن الشركات العالمية تتشدد في تطبيق معايير الجودة لعدم الإخلال بسمعتها في مختلف الأسواق، ومن ثم تكون السيارات المستوردة خاضعة لمنظومة من المواصفات العالمية سواء في أوروبا أو اليابان أو كوريا كذلك الصين اعتبارًا من العام الجاري وفقًا له.



وأوضح أن هذا الحكم لا ينطبق على السيارات مجهولة المصدر أو التي يتم استيرادها من دول ضعيفة تكنولوجيًا، مشددًا على أن الالتزام بالمواصفات القياسية العالمية شرط لدفع التصدير من مصر، لأن الدول الأخرى سترفض إدخال السيارات إليها في ظل عدم التأكد من مواصفاتها، لأن الكثير من الدول اتجهت لاعتماد منظومة مواصفات يورو 2 ويورو 3 ويورو 4، لكن في مصر ما زال الوضع متجمدًا عند يورو 1 ويواجه صعوبات في نفس الوقت.



وأوضح اللواء حسين مصطفى، المدير التنفيذي لرابطة مصنعي السيارات، إنه ما لم يتم التطبيق الكامل رسميًا للمواصفات القياسية الأساسية فلن تستطيع الشركات المحلية تصدير السيارات أو المكونات الي الدول الأخرى، اعتمادًا على اتفاقيات الشراكة؛ مؤكدًا أهمية الالتزام بالمواصفات ولو تدريجيًا.



وأضاف أنه أمام التزام شركات التجميع المحلي يجب تطبيق المواصفات على السيارات المستوردة؛ موضحًا أن الخلاف بين شركات التجيميع والاستيراد تعتبر إجرائية بشكل أساسي، لأن الشركات العالمية ملتزمة بالمواصفات، لكنها لا تقدم شهادات بذلك بمعنى أن وكيل الاستيراد غير ملزم بإجراء اختبارات للمكونات التي تشملها المواصفات وتقديم شهادة بذلك بخلاف شركات التجميع التي تتكبد تكاليف مالية مرتفعة لإجراء هذه الاختبارات واستخراج الشهادات؛ مما يخل بالمنافسة بينهما.



وأضاف أن مصر لا تمتلك معامل ومراكز بحثية قادرة على إجراء اختبارات الجودة والمواصفات القياسية محليًا، ومن ثم يتم الاعتماد على الشهادات المقدمة من المعامل المعتمدة دوليًا بالنسبة للمكونات المستوردة المستخدمة في عمليات التجميع مما يفاقم التكاليف.



واعتبر أن المواصفات المعتمدة في مصر تعتبر محدودة للغاية بالنظر إلى عدد المواصفات العالمية المعتمدة، مؤكدًا أهمية صياغة مواصفة قياسية مصرية وتطبيقها على التجميع والاستراد؛ بحيث تتضمن على الأقل المواصفات الخاصة بمنظومة السلامة والأمن في السيارة.