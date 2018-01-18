تعرف على أسباب تدهور مبيعات السيارات MPV-C

news image نقل وملاحة

عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدد من المحافظات

شهدت محافظة القاهرة وعدد من المحافظات مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة ما تسبب في ضعف الرؤية على الطرق السريعة. من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليومية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة. وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 17 و18 درجة وعلى ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

رسميا.. إطلاق واتساب بزنس

متابعات  أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية. وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم. وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

إسرائيل تكشف عن تفاصيل جدار تحت الأرض

متابعات كشف مسؤولون إسرائيليون الخميس عن مشروع سري تعتبره إسرائيل رادعا كبيرا ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس، والتي كشفت عن كم هائل من الأنفاق، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية ونقل الموقع عن أسوتشيدبرس، قول الناطق باسم الجيش الكولونيل جوناثان كونريكوس في إيجاز للصحفيي

news image نقل وملاحة

تعرف على أسباب إغلاق موانئ السويس

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ

سيــارات

تعرف على أسباب تدهور مبيعات السيارات MPV-C

inner image

المال - خاص:

تدهورت مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم (العائلية)   MPV-C بشكل كبير خلال العام الماضي، لتتجمد عند 349 وحدة حسب مبيعات الشهور الـ 11 الأولى من 2017 مقابل 1203 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016.

وتتمثل أهم السيارات المنافسة على مبيعات هذه الفئة في "كيا كارينز" التي استحوذت على 57% من مبيعات الفئة خلال العام الماضي، محتلة المركز الأول وتبعتها "بيجو 3008" التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 18.6% ثم "فورد سي ماكس" بواقع 14.3 % و"بيجو 5008" بحصة سوقية 10%.

وأرجع أحد موزعي السيارات تراجع مبيعات السيارات العائلية إلى تباطؤ أداء "كيا كارنز" و"بيجو 3008" موضحًا أن الشكل الجديد من "كيا كارينز" ليس مرتفعًا بشكل كاف عن الطريق، ما يتسبب في مشكلات بالنسبة للسيارة على الطرق، غير الممهدة، خاصة في حالة شغل جميع المقاعد أو تحميلها ببضائع.

وأضاف أن الشكل القديم من السيارة كان مرتفعًا بشكل مناسب للطرق المصرية، لذا تباع بعض السيارات المستعملة بأسعار قريبة من أسعار الشكل الجديد الزيرو.

وأكد أن ارتفاع أسعار "بيجو" تسبب في تباطؤ نمو سيارتها العائلية 3008 ما أسهم في تقليص مبيعات هذه الفئة خلال 2017.
أسعار السيارات
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا