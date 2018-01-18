تعرف على أسباب تدهور مبيعات السيارات MPV-C

المال - خاص:



تدهورت مبيعات السيارات الملاكي متعددة الاستخدامات كبيرة الحجم (العائلية) MPV-C بشكل كبير خلال العام الماضي، لتتجمد عند 349 وحدة حسب مبيعات الشهور الـ 11 الأولى من 2017 مقابل 1203 وحدة خلال الفترة ذاتها من 2016.



وتتمثل أهم السيارات المنافسة على مبيعات هذه الفئة في "كيا كارينز" التي استحوذت على 57% من مبيعات الفئة خلال العام الماضي، محتلة المركز الأول وتبعتها "بيجو 3008" التي جاءت في المركز الثاني بنسبة 18.6% ثم "فورد سي ماكس" بواقع 14.3 % و"بيجو 5008" بحصة سوقية 10%.



وأرجع أحد موزعي السيارات تراجع مبيعات السيارات العائلية إلى تباطؤ أداء "كيا كارنز" و"بيجو 3008" موضحًا أن الشكل الجديد من "كيا كارينز" ليس مرتفعًا بشكل كاف عن الطريق، ما يتسبب في مشكلات بالنسبة للسيارة على الطرق، غير الممهدة، خاصة في حالة شغل جميع المقاعد أو تحميلها ببضائع.



وأضاف أن الشكل القديم من السيارة كان مرتفعًا بشكل مناسب للطرق المصرية، لذا تباع بعض السيارات المستعملة بأسعار قريبة من أسعار الشكل الجديد الزيرو.



وأكد أن ارتفاع أسعار "بيجو" تسبب في تباطؤ نمو سيارتها العائلية 3008 ما أسهم في تقليص مبيعات هذه الفئة خلال 2017.

