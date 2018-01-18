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إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

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1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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تأميـــن

5 تحديات تواجه نشاط التأمين الطبي اللبناني

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الشاذلى جمعة

يواجه نشاط التأمين الطبى فى لبنان 5 تحديات رئيسية، خلال الوقت الحالى، أولها غياب الاستثمارات الجديدة والكبيرة نتيجة لحالة الترقب والخوف من قبل المستثمرين وأخبار الحرب.

وقال الدكتور سعيد حديفى، رئيس قسم التأمين الطبى فى شركة المشرق للضمان وإعادة الضمان بلبنان، إن التحدى الثانى: الارتفاع الكبير فى تكاليف العلاج الطبى وانعكاس ذلك على نشاط التأمين، خاصة الأدوية الجديدة والمسلتزمات الطبية الحديث والتكنولوجيا المتطورة ليصل سعر 100 مللى من دواء لعلاج السرطان إلى 500 ألف دولار رغم حاجة المريض له.

وأضاف حديفى أن التحدى الثالث هو حالة الجمود الاقتصادى وضعف معدلات النمو فى لبنان، وارتفاع ضريبة القيمة المضافة من 10% على 11% بجانب ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية، ومعدلات التضخم، ويواجه السوق اللبنانية تحدٍ رابع، وهو التحايل ومحاولات استغلال أموال المشتركين فأصبح الطب تجارة والمريض مستهلك.

وتمثل التحدى الخامس في منافسة صناديق التعاضد التى تحصل على ترخيص نشاطها من وزارة الزراعة لخدمة الفلاحية، لعمل شركات التأمين التى تحصل على ترخيصها من وزارة الاقتصاد، بينما لا تدفع صناديق التعاضد ضرائب أو تكون احتياطيات، وتتحمل شركات التأمين دفع ضرائب وتكوين احتياطيات لذا فهى منافسة غير عادلة وظالمة لشركات التأمين.

وبلغت تعويضات نشاط التأمين الطبى فى لبنان 477 مليون دولار، فى النصف الأول من 2017، مقابل 407 ملايين دولار، خلال نفس الفترة من 2016، وتمثل حصة أقساط التأمين الطبى بالنسبة لأقساط التأمين 34.2%، ويساهم قطاع التأمين بنسبة 3.58% من الناتج المحلى الإجمالى بلبنان فى عام 2016.
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