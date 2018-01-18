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عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدد من المحافظات

شهدت محافظة القاهرة وعدد من المحافظات مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة ما تسبب في ضعف الرؤية على الطرق السريعة. من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليومية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة. وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 17 و18 درجة وعلى ال

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news image اتصالات وتكنولوجيا

رسميا.. إطلاق واتساب بزنس

متابعات  أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية. وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم. وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشر

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10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

إسرائيل تكشف عن تفاصيل جدار تحت الأرض

متابعات كشف مسؤولون إسرائيليون الخميس عن مشروع سري تعتبره إسرائيل رادعا كبيرا ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس، والتي كشفت عن كم هائل من الأنفاق، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية ونقل الموقع عن أسوتشيدبرس، قول الناطق باسم الجيش الكولونيل جوناثان كونريكوس في إيجاز للصحفيي

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تعرف على أسباب إغلاق موانئ السويس

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ

سيــارات

لماذا تصدرت جيب رينيجيد شريحة SUV-B؟

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المال - خاص

تصدرت جيب رينيجيد قائمة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات صغيرة الحجم SUV-B خلال الشهور الأحد عشر الأولى من 2017 بحصة سوقية 44.2% من مبيعات الفئة الإجمالية البالغة 1698 سيارة.

وفي المركز الثاني حلت هيونداي كريتا بنسبة 21.2% فيما جاءت رينو كابتشر في المركز الثالث بنسبة 17.1% وتبعتها نيسان جوك بنسبة 10.5%.

وحلت أوبل موكا في المركز الخامس بواقع 5% وتبعتها بيجو 2008 بنسبة 1.5% ثم فيات 500X بنسبة 0.4% وسكودا يتي سافاري بنسبة 0,1%.

وأرجع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة رابطة تجار السيارات صدارة جيب رينيجيد إلى أن العلامة الأمريكية "جيب" تتصدر سوق السيارات الرياضية من حيث المكانة الشكل والتصميم والإمكانات المتاحة؛ مما يجعلها أكثر جاذبية أمام العملاء الراغبين في اقتناء سيارة رياضية.

واستطرد أن سعر السيارة يعتبر مناسبًا لإمكاناتها فضلًا عن لجوء موزعي السيارة لطرح خصومات كبيرة عليها لتشجيع الطلب.

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