هيونداي إتش دي ونيسان سنترا.. تقارب الأسعار والمواصفات

news image نقل وملاحة

عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدد من المحافظات

شهدت محافظة القاهرة وعدد من المحافظات مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة ما تسبب في ضعف الرؤية على الطرق السريعة. من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليومية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة. وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 17 و18 درجة وعلى ال

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image اتصالات وتكنولوجيا

رسميا.. إطلاق واتساب بزنس

متابعات  أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية. وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم. وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشر

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

إسرائيل تكشف عن تفاصيل جدار تحت الأرض

متابعات كشف مسؤولون إسرائيليون الخميس عن مشروع سري تعتبره إسرائيل رادعا كبيرا ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس، والتي كشفت عن كم هائل من الأنفاق، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية ونقل الموقع عن أسوتشيدبرس، قول الناطق باسم الجيش الكولونيل جوناثان كونريكوس في إيجاز للصحفيي

news image نقل وملاحة

تعرف على أسباب إغلاق موانئ السويس

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ

سيــارات

هيونداي إتش دي ونيسان سنترا.. تقارب الأسعار والمواصفات

inner image

المال خاص

أظهرت المقارنة بين الفئتين الـ"هاي لاين" من هيونداي إتش دي ونيسان سنترا تقاربًا بينهما في الأسعار والمواصفات الفنية؛ حيث لا يتجاوز الفارق السعري بينهما 10 آلاف جنيه.

وتم تزويد "إتش دي" بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1591 سي سي بقوة 121 حصانًا وعزم 156 نيوتن بالإضافة لناقل حركة رباعي السرعات، كما تم تزيد "سنترا" بمحرك رباعي الاسطوانات سعته 1598 سي سي بقوة 118 حصانًا وعزم 154 نيوتن. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.

المواصفات

هيونداي إتش دي   A/T GL H/L

نيسان سنترا   A/T H/L

الوكيل

جي بي أوتو غبور

نيسان إيجيبت

السعر الرسمي بالألف جنيه

285

295

سعة المحرك

1591

1598

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

4

5

النمط

سيدان

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

121

118

عزم المحرك

156

154

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

10.4

10.9

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

5

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7.4

8.9

سعة خزان الوقود (لتر)

53

52

الارتفاع عن الأرض

160

165

السرعة القصوى

189

180

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

لا يوجد

لا يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

لا يوجد

لا يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

16

16

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

لا يوجد

لا يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

لا يوجد

لا يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

لا يوجد

لا يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

لا يوجد

سبويلر خلفي

يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

لا يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

CD/CD

CD/CD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

لا يوجد

بلوتوث

لا يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء خلفي

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا