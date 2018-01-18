news image نقل وملاحة

عاصفة ترابية تضرب القاهرة وعدد من المحافظات

شهدت محافظة القاهرة وعدد من المحافظات مساء الخميس عاصفة ترابية شديدة ما تسبب في ضعف الرؤية على الطرق السريعة. من جهتها، أعلنت هيئة الأرصاد الجوية في نشرتها الجوية اليومية درجات الحرارة المتوقعة على محافظات الجمهورية، اليوم الجمعة. وتتراوح درجات الحرارة على السواحل الشمالية بين 17 و18 درجة وعلى ال

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news image اتصالات وتكنولوجيا

رسميا.. إطلاق واتساب بزنس

متابعات  أطلق واتساب، رسميا تطبيقا منفصلا خاصا للأعمال في بعض الأسواق المختارة، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية. وتغطي الخدمة الجديدة مبدئيا إندونيسيا وإيطاليا والمكسيك والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، وذلك قبل إطلاقها في جميع أنحاء العالم. وتهدف نسخة "واتساب بزنس" إلى إتاحة الفرصة للشر

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6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
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145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image سيـــاســة

إسرائيل تكشف عن تفاصيل جدار تحت الأرض

متابعات كشف مسؤولون إسرائيليون الخميس عن مشروع سري تعتبره إسرائيل رادعا كبيرا ضد ما تراه تهديدا استراتيجيا منذ الحرب الأخيرة مع حركة حماس، والتي كشفت عن كم هائل من الأنفاق، وفق ما نقله موقع سكاي نيوز عربية ونقل الموقع عن أسوتشيدبرس، قول الناطق باسم الجيش الكولونيل جوناثان كونريكوس في إيجاز للصحفيي

news image نقل وملاحة

تعرف على أسباب إغلاق موانئ السويس

أعلن ملاك يوسف المتحدث الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر، أنه تم إغلاق موانئ السويس والزيتيات بمحافظة السويس، في تمام الساعة الثانية عشر والنصف ليلًا، نظرًا لسوء الأحوال الجوية وشدة الرياح التي تتراوح ما بين 25-26 عقدة جنوبية غربية، وارتفاع الأمواج ما بين 3-4 أمتار، وحالة البحر المضطربة، وذلك حفاظ

سيــارات

بـ 650 ألف جنيه.. هل تشتري أوبل كاسكادا أم هيونداي سوناتا؟

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المال خاص

تباع السيارتان أوبل كاسكادا A/T CC وهيونداي سوناتا A/T GLS Topline بمبلغ 650 ألف جنيه بالسوق المحلية؛ ما يعني تحييد العامل السعري فيما يتعلق بحسم القرارات الشرائية وتفضيلات المستهلكين، وتزداد أهمية العامل الفني المتعلق بالمواصفات وخدمات ما بعد البيع والصيانة وقطع الغيار.

وتنتمي سيارة أوبل لشريحة السيارات الـ"كابورليه"، وهي مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة 170 حصانًا وعزم 260 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سداسي السرعات، فيما تنتمي سيارة هيونداي لفئة السيارات السيدان المزودة بمحرك 1600 سي سي بقوة 180 حصانًا وعزم أقصى 270 نيوتن، وناقل حركة أوتوماتيك سباعي السرعات. ويعرض الجدول التالي أهم أوجه التشابه والاختلاف بين مواصفات السيارتين.


المواصفات

أوبل كاسكادا   A/T CC     

هيونداي سوناتا   A/T GLS Topline

الوكيل

المنصور للسيارات

جي بي أوتو غبور

السعر الرسمي بالألف جنيه

650

650

سعة المحرك

1598

1600

ناقل الحركة

أوتوماتيك

أوتوماتيك

عدد السرعات

6

7

النمط

كابورليه

سيدان

عدد الاسطوانات

4

4

قوة المحرك

170

180

عزم المحرك

260

270

التسارع من 0- 100 كم/ ساعة

9.2

8.3

نوع الجر

أمامي

أمامي

عدد المقاعد

4

5

متوسط استهلاك الوقود (لتر/ 100 كم)

7.3

13.4

سعة خزان الوقود (لتر)

56

70

الارتفاع عن الأرض

145

135

السرعة القصوى

219

229

الوسائد الهوائية للسائق

يوجد

يوجد

الوسائد الهوائية للراكب الأمامي

يوجد

يوجد

كراسي كهربائية

يوجد

يوجد

نظام الفرامل ABS

يوجد

يوجد

برنامج التوازن الإلكتروني

يوجد

يوجد

توزيع إلكتروني للفرامل

يوجد

يوجد

نظام تنبيه ضد السرقة

يوجد

لا يوجد

نظام إيموبليزر ضد السرقة

يوجد

يوجد

مقاس الجنوط  الرياضية

18

18

فوانيس ضباب أمامية

يوجد

يوجد

فوانيس ضباب خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مساحات خلفية

لا يوجد

لا يوجد

مرايات جانبية كهربائية

يوجد

يوجد

طي المرايا الجانبية كهربائيًا

يوجد

يوجد

إشارات بالمرايا الجانبية

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح زنون

يوجد

 يوجد

مساحات للمصابيح الأمامية

يوجد

يوجد

مصابيح امامية حساسة للإضاءة

لا يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الأمامية LED

يوجد

يوجد

إضاءة المصابيح الخلفية LED

يوجد

 يوجد

سبويلر خلفي

لا يوجد

لا يوجد

النظام الذكي لركن السيارة

لا يوجد

يوجد

النظام الصوتي

يوجد

يوجد

مشغل أقراص مدمجة 

MP3/DVD

MP3/DVD

مدخل AUX

يوجد

يوجد

مدخل USB

يوجد

يوجد

بلوتوث

يوجد

يوجد

مساند رأس أمامية وخلفية

يوجد

يوجد

زجاج كهرباء أمامي

يوجد

يوجد

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