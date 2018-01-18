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بالفيديو.. عصام كاريكا: أطرح أغنية مش مروحة الأيام المقبلة

أحمد حمدي قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش

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بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

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بالفيديو.. سهير رجب: أتمنى تقديم شخصية المرأة القوية في الدراما

أحمد حمدي قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا. وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي. وكشفت أن الأيام

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أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم:  حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بنـــوك

بنك EBRD يرفع تمويلاته إلى 12 مليار دولار منها 1.4 لمصر

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خالد بدر الدين

أظهرت أرقام أولية للعام 2017 نشرها البنك الأوروبي للإنشاء والتعمير EBRD  اليوم الأربعاء  أنه استثمر 9.7 مليار يورو (11.85 مليار دولار) في أرجاء منطقة واسعة تمتد من قلب شرق أوروبا إلى المغرب ومنغوليا وأجزاء من الشرق الأوسط منها مصر.

وتشمل الأسواق الرئيسية مصر  حيث ضاعف البنك تمويلاته لها إلى 1.4 مليار يورو  وأوكرانيا حيث ارتفعت استثماراته إلى 740 مليون يورو من 581 مليون على الرغم من القلق بشأن ضعف الإصلاحات.

ورفع بنك EBRD تمويلاته إلى مستوى قياسي العام الماضي لكنه يتأهب لهبوط في الأرباح في أعقاب انخفاضات حادة في عملات مثل الليرة التركية والروبل الروسي.

وذكرت وكالة رويترز إنه من المتوقع أن ينشر البنك أرقام الأرباح في الأسابيع المقبلة لكن بسبب هبوط الكثير من العملات العام الماضي فإن من المرجح أن تنخفض كثيرا عن المستوى الذي سجلته في 2016 والذي بلغ حوالي مليار يورو.

ووسع البنك، الذي أنشأته حكومات أوروبا في العام 1991 للاستثمار في اقتصادات الدول الشيوعية السابقة بشرق أوروبا وتموله الدول المتقدمة  نطاق اختصاصه في العقد الماضي ويعمل الآن في أكثر من 30 دولة.

وظلت تركيا السوق رقم واحد للبنك العام الماضي مع قيامه باستثمار 1.5 مليار يورو في 51 مشروعا و لكن الليرة التركية هبطت 18 %  مقابل اليورو، مما سيكون له تأثير سلبي على الأرباح.

وللروبل الروسي قصة مماثلة برغم أن البنك لم يقدم قروضا في روسيا منذ الأزمة الأوكرانية في 2014 إلا أنه ما زال لديه محفظة من الاستثمارات الروسية بقيمة 3 مليارات يورو كما تراجع الروبل حوالي 7 % مقابل اليورو العام الماضي.
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