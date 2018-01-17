مصر تقود مكاسب 5 بورصات.. وهبوط الكويت

نائب القضاء العسكرى السابق : عنان ضابط ما زال فى الخدمة

الثلاثاء 23 يناير 2018 10:14 م

أحمد صبرى قال اللواء طه سيد، نائب رئيس هيئة القضاء العسكرى سابقًا، إن الفريق سامى عنان يعتبر ضابطًا فى الخدمة، ويتلقى راتب ضابط مستدعى، كما أن له كل حقوق العاملين بالقوات المسلحة. وأضاف، فى مداخلة هاتفية له مع برنامج على مسئوليتى على قناة صدى البلد، أن عنان كان يجب عليه أن يقدم طلبًا للقوات