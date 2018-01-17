التعليم العالي توضح تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

news image اقتصاد وأسواق

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى. وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد". ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا

news image سيـــاســة

السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى. وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم. فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منح

اتصالات وتكنولوجيا

التعليم العالي توضح تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية

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المال خاص

أوضحت وزارة التعليم العالى والبحث العلمى ردا على ما أثير بمواقع التواصل الاجتماعي، وبعض المواقع الإلكترونية حول مقترح مشروع تعديل قانون الجامعات الخاصة والأهلية، أن هذا المشروع تم اقتراحه في إطار تنفيذ رؤية الحكومة بالنهوض بالتعليم بصفة عامة والتعليم الجامعي بصفة خاصة.

وأشارت الوزارة إلى أنها قامت بمراجعة كافة التشريعات المتعلقة بمجال عملها حتى تتواكب مع الأهداف التي تسعى الدولة إلى تحقيقها ومن أهمها تعظيم دور المشاركة المجتمعية والأهلية في النهوض بالتعليم الجامعي، وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومن هنا جاءت خطوة مراجعة كافة التشريعات المنظمة لهذا الأمر ومن بينها القانون رقم 12 لسنة 2009 بشأن الجامعات الخاصة والأهلية ولائحته التنفيذية.

وأكدت الوزارة أن فلسفة مشروع القانون المقترح تقوم على خمسة محاور أساسية هي، تنفيذ أحكام الدستور فيما يتعلق بالتعليم الجامعي والبحث العلمي، وتحقيق رؤية الدولة بمستوى التعليم وضمان جودته وفقاً للمعايير الدولية، ومعالجة أوجه القصور في القانون الحالي، والتغلب على المشكلات العملية، وتقديم خدمات تعليمية وبحثية تتوافق مع احتياجات سوق العمل، وتحقيق التوازن بين مصالح الأطراف المختلفة.

وتوضح الوزارة أن هناك العديد من الخطوات يجب اتباعها قبل استصدار هذا القانون، وتتمثل فى مناقشته بعدة جلسات أثناء اجتماع مجلس الجامعات الخاصة والأهلية خلال الفترة المقبلة، ثم رفعه إلى مجلس الوزراء، ثم مجلس الدولة، ثم مجلس الشعب.  

ويتأكد في ضوء ما تقدم أن ما أثارته بعض المواقع الإلكترونية، ومواقع التواصل الاجتماعي من الانتهاء من إعداد القانون قول عارٍ تماماً من الصحة.
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