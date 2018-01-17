سيركولر كوليكشن.. أول مجموعة ذهبية من النفايات الإلكترونية‎

news image اقتصاد وأسواق

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى. وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد". ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا

news image سيـــاســة

السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى. وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم. فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منح

اتصالات وتكنولوجيا

سيركولر كوليكشن.. أول مجموعة ذهبية من النفايات الإلكترونية‎

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المال– خاص


أعلنت شركة دل تكنولوجيز تعاونها مع الناشطة البيئة "نكى ريد" فى مجال التصميم المستدام للنفايات الإلكترونية.

وتمثّلت أولى ثمار هذا التعاون في طرح مجموعة من الحُليّ الذهبية حملت الاسم "سيركولر كوليكشن" Circular Collection من علامة "بايو ويذ لاڤ" Bayou with Love، وهي مجوهرات مصنوعة من الذهب المستعاد ضمن برنامج "دل" لإعادة التدوير.

وعُرضت هذه المجموعة، التي تضم خواتم وأقراطًا وأزرار أكمام ذهبية من عيار 14 و18 قيراطًا، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيجاس.

وقالت نكي ريد، الشريك المؤسس لعلامة "بايو ويذ لاڤ"، إن تأسيس هذه العلامة جاء انطلاقًا من الحاجة لتحقيق مزيد من الوعي حيال تأثير الإنسان على كوكب الأرض وإظهار القدرة على ابتكار أشياء جميلة من مصادر مستدامة ومواد معاد تدويرها.

وأضافت ريد، فى بيان صحفى، اليوم: "بدأت في التعاون مع شركة "دل" لإعادة تدوير ذهب كان يُرمى ضمن النفايات؛ من أجل خلق بيئة نحرص فيها باستمرار على إعادة استخدام الموارد وبذل المساعي للتخلّص بطريقة بيئية سليمة من وجود النفايات".

كما أعلنت شركة "دل" عن أول مشروع تجريبي من نوعه لاستعادة الذهب من القطع الإلكترونية المستعملة وإدخاله في اللوحات الرئيسية الجديدة الخاصة بجهاز الحاسوب Latitude 5285 2-in-1 الحائز على عدة جوائز، ابتداء من الربيع المقبل.

وأضاف جيف كلارك، نائب رئيس مجلس إدارة شركة "دل": "ندرك حقيقة أن الذهب الموجود في طنّ من اللوحات الرئيسية يفوق الموجود في طنّ من الصخور المعدنية الخام بنحو 800 مرة، لذا كان علينا أن نبدأ استغلال الفرصة العظيمة السانحة والهادفة لاستغلال المواد القيمة في العمل بدل هدرها، وقد أدركنا نحن ونكي ريد هذا الأمر؛ فهو يقودنا للتفكير بطريقة غير مألوفة ويوسّع حدود الابتكار لحلّ بعض من التحديات البيئية الملحّة في العالم".
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