سيركولر كوليكشن.. أول مجموعة ذهبية من النفايات الإلكترونية‎

المال– خاص









أعلنت شركة دل تكنولوجيز تعاونها مع الناشطة البيئة "نكى ريد" فى مجال التصميم المستدام للنفايات الإلكترونية.





وتمثّلت أولى ثمار هذا التعاون في طرح مجموعة من الحُليّ الذهبية حملت الاسم "سيركولر كوليكشن" Circular Collection من علامة "بايو ويذ لاڤ" Bayou with Love، وهي مجوهرات مصنوعة من الذهب المستعاد ضمن برنامج "دل" لإعادة التدوير.





وعُرضت هذه المجموعة، التي تضم خواتم وأقراطًا وأزرار أكمام ذهبية من عيار 14 و18 قيراطًا، في معرض الإلكترونيات الاستهلاكية 2018 الذي أقيم مؤخرًا بمدينة لاس فيجاس.





وقالت نكي ريد، الشريك المؤسس لعلامة "بايو ويذ لاڤ"، إن تأسيس هذه العلامة جاء انطلاقًا من الحاجة لتحقيق مزيد من الوعي حيال تأثير الإنسان على كوكب الأرض وإظهار القدرة على ابتكار أشياء جميلة من مصادر مستدامة ومواد معاد تدويرها.





وأضافت ريد، فى بيان صحفى، اليوم: "بدأت في التعاون مع شركة "دل" لإعادة تدوير ذهب كان يُرمى ضمن النفايات؛ من أجل خلق بيئة نحرص فيها باستمرار على إعادة استخدام الموارد وبذل المساعي للتخلّص بطريقة بيئية سليمة من وجود النفايات".





كما أعلنت شركة "دل" عن أول مشروع تجريبي من نوعه لاستعادة الذهب من القطع الإلكترونية المستعملة وإدخاله في اللوحات الرئيسية الجديدة الخاصة بجهاز الحاسوب Latitude 5285 2-in-1 الحائز على عدة جوائز، ابتداء من الربيع المقبل.



