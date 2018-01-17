فيصل الإسلامى يوضح أسباب تراجع أرباح 2017

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بالفيديو.. عصام كاريكا: أطرح أغنية مش مروحة الأيام المقبلة

أحمد حمدي قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش

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news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

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6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. سهير رجب: أتمنى تقديم شخصية المرأة القوية في الدراما

أحمد حمدي قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا. وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي. وكشفت أن الأيام

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أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم:  حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بنـــوك

فيصل الإسلامى يوضح أسباب تراجع أرباح 2017

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رجب عزالدين

فسر بنك فيصل الإسلامى – مصر تراجع أرباحه خلال عام 2017 باستبعاد الأرباح غير المتكررة الناتجة عن التعويم مقارنة بعام 2016.

وقال البنك فى بيان للبورصة المصرية إن قرار تعويم الجنيه فى نوفمبر 2016 حقق أرباحًا غير عادية للبنك قدرها 1.55 مليار جنيه تقريبا ناتجة عن فروق تقييم سعر صرف الدولار من 8.87 جنيه إلى 18.2 جنيه مصرى استفدنا منها خلال 2016.

وتابع البنك: باستبعادنا للأرباح غير المتكررة الناتجة من التعويم فى 2016  تصبح نسبة النمو الفعلي في 2017 نحو 29.6% بقمية 392.6 مليون جنيه".

وأظهرت المؤشرات المالية المستقلة للبنك تراجع أرباحه خلال 2017، بنسبة 40%، لتسجل 1.7 مليار جنيه خلال العام المنتهي ديسمبر الماضي، مقابل أرباح بلغت 2.8 مليار جنيه 2016.

وتراجعت إيرادات البنك خلال العام الماضي إلى 6.8 مليار جنيه، مقابل إيرادات بلغت 7.4 مليار جنيه بالعام المقارن.
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