بالفيديو..تدمير مخزن للعبوات الناسفة بشمال سيناء

news image طاقة

مصر الأولى عربيًا في الطاقة المتجددة باستثمارات تفوق المليار دولار

عمر سالم حلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي. وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في

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أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
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729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

المشهد الإعلامى وملف النقل الجماعى.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى ملف النقل الجماعى فى " مساء DMC” يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، فى العاشرة مساءً، ملف النقل الجماعي، مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعادل مهنا خبير النقل الجماعي، وكيف يحصل ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم   شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد صعوده لمستويات قياسية بنحو 2 جنيه اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1332 دولارا. قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت لتسجل  654 جنيها بدلا من 656 جنيها أ

news image سيـــاســة

السيسي لنساء مصر : أتمنى تبقوا جنبي

أحمد صبرى قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن. وطالب السيسي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نساء مصر بالوقوف بجانبه، وليس خلفه؛ للنهوض بالدول

سيـــاســة

بالفيديو..تدمير مخزن للعبوات الناسفة بشمال سيناء

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المال- خاص

نشرت الصفحة الرسمية للمتحدث العسكرى، العقيد تامر الرفاعى، عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيسبوك"، فيديو يوضح القضاء على عنصر تكفيرى شديد الخطورة وتدمير مخزن للعبوات الناسفة بشمال سيناء.
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