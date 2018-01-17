بالفيديو..تدمير مخزن للعبوات الناسفة بشمال سيناء

مصر الأولى عربيًا في الطاقة المتجددة باستثمارات تفوق المليار دولار

الأربعاء 17 يناير 2018 07:58 م

عمر سالم حلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي. وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في