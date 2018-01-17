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بالفيديو.. عصام كاريكا: أطرح أغنية مش مروحة الأيام المقبلة

أحمد حمدي قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش

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بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

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بالفيديو.. سهير رجب: أتمنى تقديم شخصية المرأة القوية في الدراما

أحمد حمدي قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا. وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي. وكشفت أن الأيام

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أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم:  حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بنـــوك

بنك فيصل يوزع عوائد للعملاء بقيمة 3.57 مليار جنيه خلال 2017

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 سيد بدر

ارتفعت قيمة العائد الموزع لعملاء بنك فيصل الإسلامي أصحاب شهادات الادخار وحسابات الاستثمار والمدخرات بالعملات الأجنبية بنسبة 60% خلال العام الماضي مقابل 2016.

ووفقًا لمنشور حصلت عليه "المال" فقد بلغ إجمالي العائد الذي تم توزيعه على العملاء خلال العام الماضي نحو 3.573 مليار جنيه خلال العام الماضي مقابل 2.225 مليار جنيه بنهاية العام 2016 بزيادة 1.348 مليار جنيه.

وكان الفائدة على شهادات الادخار والأوعية المختلفة ارتفعت خلال العام الماضي بنسبة 700 نقطة مئوية عقب تعويم العملة المحلية لتسجل 18.75% للإيداع و19.75% للإقراض.

ووزع البنك في الربع الأخير من العام الماضي عائدا بنسبة 3.5% على شهادة الادخار السباعية "نماء"، كما وزع عائدا بنسبة 3.3% على شهادة الادخار الخماسية "ازدهار"، وبلغ العائد على شهادة الادخار الثلاثية 3% وحساب الاستثمار العام 1.75%، بينما سجل العائد على العملات الأجنبية 0.3%.

وتراجعت أرباح بنك فيصل الإسلامي بنهاية العام الماضي بنسبة 40% لتصل إلى 1.7 مليار جنيه بنهاية 2017 مقابل 2.8 مليار جنيه بنهاية 2016.

 
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