سحر نصر تتفق مع وزير الاستثمار الإثيوبى على إنشاء مجلس اقتصادي مشترك

news image طاقة

مصر الأولى عربيًا في الطاقة المتجددة باستثمارات تفوق المليار دولار

عمر سالم حلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي. وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

المشهد الإعلامى وملف النقل الجماعى.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى ملف النقل الجماعى فى " مساء DMC” يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، فى العاشرة مساءً، ملف النقل الجماعي، مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعادل مهنا خبير النقل الجماعي، وكيف يحصل ا

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم   شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد صعوده لمستويات قياسية بنحو 2 جنيه اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1332 دولارا. قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت لتسجل  654 جنيها بدلا من 656 جنيها أ

news image سيـــاســة

السيسي لنساء مصر : أتمنى تبقوا جنبي

أحمد صبرى قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن. وطالب السيسي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نساء مصر بالوقوف بجانبه، وليس خلفه؛ للنهوض بالدول

سيـــاســة

سحر نصر تتفق مع وزير الاستثمار الإثيوبى على إنشاء مجلس اقتصادي مشترك

inner image

المال - خاص

التقت الدكتورة سحر نصر، وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى، اليوم الأربعاء 17 يناير 2018م، مع فيتسوم أراجا، وزير الاستثمار الاثيوبى.

وحسب ما نشرته صفحة الوزارة علي إنستجرام، تناول اللقاء تفعيل التعاون الاقتصادى والاستثمارى بين البلدين، وسبل تعزيز الاستثمارات المشتركة، وقد تم الاتفاق على انشاء مجلس استثمارى مصرى إثيوبي، يضم كل رجال الأعمال فى كل المجالات الاقتصادية والاستثمارية.

وعرضت الوزيرة الفرص الاستثمارية فى مصر فى مختلف المجالات، وأكدت، أن مصر قامت بعدة خطوات لتحسين بيئة الاستثمار والاعمال، فى اطار البرنامج الاقتصادى لمصر، حيث صدق  الرئيس عبدالفتاح السيسى، على قانون الاستثمار، وأصدر المهندس شريف اسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار، مشيرة إلى أن قانون الاستثمار الجديد تضمن حوافز وضمانات للمستثمرين.

ودعت الوزيرة، وزير الاستثمار الاثيوبى، إلى تشجيع المستثمرين فى بلاده على ضخ استثمارات جديدة فى مصر، فى ظل ما تتمتع به من فرص استثمارية كبرى، مؤكدة حرص مصر على تعزيز العلاقات الاقتصادية مع اثيوبيا وقارة افريقيا.

واتفق الجانبان على دعوة رجال الأعمال فى البلدين على زيادة استثماراتهم فى كل من مصر واثيوبيا.

وأشاد وزير الاستثمار الاثيوبى، بجهود مصر فى تحسين بيئة الاستثمار، مؤكدًا حرص بلاده على زيادة حجم استثماراتها فى مصر.

Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا