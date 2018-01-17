اتحاد المصارف يعقد 6 برامج تدريبية للبنوك المصرية خلال 2018

أحمد حمدي
قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة.
وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش
أحمد حمدي
قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه.
من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير
أحمد حمدي
قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا.
وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي.
وكشفت أن الأيام
بدور إبراهيم:
حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه.
وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت