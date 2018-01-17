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بالفيديو.. عصام كاريكا: أطرح أغنية مش مروحة الأيام المقبلة

أحمد حمدي قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش

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بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

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بالفيديو.. سهير رجب: أتمنى تقديم شخصية المرأة القوية في الدراما

أحمد حمدي قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا. وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي. وكشفت أن الأيام

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أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم:  حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بنـــوك

اتحاد المصارف يعقد 6 برامج تدريبية للبنوك المصرية خلال 2018

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 سيد بدر

يعقد اتحاد المصارف العربية خلال العام الحالي 6 برامج تدريبية للبنوك المصرية، لمناقشة أبرز التطورات على مستوى القطاع المصرفي وتطبيق التعليمات الرقابية الجديدة.

ووفقًا لاتحاد المصارف فإنه من المقرر عقد برنامج تدريبية خلال الفترة من 21 - 24 يناير الحالي للبنوك حول كيفية التعامل مع تحديات التطبيق العملي للمعيار الدولي لتقارير الإبلاغ المالي IFRS9.

قال جمال نجم، نائب محافظ البنك المركزي، في وقت سابق لـ"المال" إنه تم تشكيل لجنة تضم ممثلي البنوك ومكاتب المحاسبة في مصر، بخلاف ممثلي البنك المركزي لوضع تعليمات استرشادية للقطاع المصرفي لتطبيق هذه التعليمات.

ومن المقرر أن تبدأ البنوك المحلية الاستعداد لتطبيق هذا المعيار خلال العام الحالي، ويُلزم المعيار الجديد البنوك بحسابات مختلفة فيما يتعلق بمخصصات الائتمان وكل استخدامات الاموال في البنك، الأمر الذي يجنبها الاضطرابات المالية المستقبلية ويحصنها ضد اهتزازات السوق.

في سياق آخر، من المقرر أن يعقد اتحاد المصارف العربية في الفترة من 8 -10 فبراير المقبل، بالأقصر، ملتقى دور التكنولوجيا الحديثة في عمليات غسل الأموال وتمويل الإرهاب وسبل مكافحتها.

وقال الاتحاد إن موضوع مكافحة غسيل الأموال يحظى باهتمام متزايد من المجتمع الدولي، في ظل تطور الابتكارات التكنولوجية التي تمكن من نقل الأموال بين البلدان بسرعة فائقة، وهو ما يحتم على النظم العربية اتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة ظاهرة تمويل الإرهاب وغسيل الأموال.

وخلال شهر مارس المقبل يعقد اتحاد المصارف برنامجا تدريبيا حول التخطيط الرأسمالي وتخطيط السيولة، وفقًا لمتطلبات بازل 3، ثم يعقد برنامجا تدريبيا في مايو المقبل، وبرنامجا آخر حول إدارة الموجودات والمطلوبات المبنية على المخاطر ALM، كما سيعقد في شهر أغسطس بالقاهرة برنامجا خامسا حول تقنيات تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المصارف العربية.

ويختتم اتحاد المصارف برامجه التدريبية في القاهرة خلال شهر نوفمبر المقبل بعقد برنامج تدريبي حول المستجدات في الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان.

ومن المقرر أن ينظم الاتحاد بمختلف البلدان العربية 44 برنامجا تدريبيا خلال العام الجاري في الموضوعات المختلفة المتعلقة بالعمل المصرفي.



 
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