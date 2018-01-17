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مصر الأولى عربيًا في الطاقة المتجددة باستثمارات تفوق المليار دولار

عمر سالم حلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي. وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في

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news image ثقافة وفنون

المشهد الإعلامى وملف النقل الجماعى.. أهم موضوعات توك شو الليلة

رحاب صبحى ملف النقل الجماعى فى " مساء DMC” يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، فى العاشرة مساءً، ملف النقل الجماعي، مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعادل مهنا خبير النقل الجماعي، وكيف يحصل ا

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6.00 الدقيق
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39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
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news image اقتصاد وأسواق

تراجع أسعار الذهب.. وعيار ٢١ يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم   شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد صعوده لمستويات قياسية بنحو 2 جنيه اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1332 دولارا. قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت لتسجل  654 جنيها بدلا من 656 جنيها أ

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السيسي لنساء مصر : أتمنى تبقوا جنبي

أحمد صبرى قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن. وطالب السيسي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نساء مصر بالوقوف بجانبه، وليس خلفه؛ للنهوض بالدول

سيـــاســة

تجديد حبس محافظ المنوفية 15 يوما بتهمة تلقي رشوة

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نجوى عبد العزيز

جدد قاضى المعارضات بمحكمة جنح القاهرة الجديدة برئاسة المستشار محمود حمدى، حبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية وأحمد سعيد أحمد مبارك، مهندس ميكانيكي وعاصم أحمد فتحى رجل أعمال 15 يومًا على ذمة التحقيقات. 

وحضر المحافظ والمتهمين مع حراسة مشددة وعقدت الجلسة في غرفة المداولة.

وكان النائب العام، المستشار نبيل صادق، قد أمر بحبس هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، ورجلي أعمال آخرين، لمدة 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة نيابة أمن الدولة العليا، لاتهامهم في قضية رشوة.

كانت نيابة أمن الدولة العليا بإشراف المستشار خالد ضياء المحامي العام الأول للنيابة، باشرت تحقيقاتها مع المتهمين وتم تشكيل فريق تحقيق من أعضاء النيابة برئاسة المستشار محمد وجيه المحامي العام الأول بنيابة أمن الدولة العليا لمباشرة التحقيق مع المتهمين الثلاثة.

وأسندت النيابة إلى المحافظ المتهم الاتهام بارتكاب جريمة طلب وتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة لأداء عمل من أعمال الوظيفة العمومية التي يشغلها، كما أسندت النيابة إلى رجلي الأعمال المتهمين تهمة تقديم رشوة لموظف عمومي لأداء عمل من أعمال وظيفته.

كانت هيئة الرقابة الإدارية ألقت القبض على محافظ المنوفية ورجلي الأعمال المتهمين، بعدما كشفت التحريات تورطهم في وقائع رشوة.

وأجرت النيابة مواجهه بين المتهمين فى قضية الرشوة.

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