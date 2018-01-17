تجديد حبس محافظ المنوفية 15 يوما بتهمة تلقي رشوة

عمر سالم
حلت مصر في المركز الأول عربيًا والثامن عالميًا على قائمة بلومبرج لأبحاث تمويل الطاقة الجديدة السنوية لعام 2017، ومن حيث الدول الأكثر استثمارًا في الطاقة النظيفة عام 2017، والتي استثمرت أكثر من مليار دولار أمريكي.
وأفاد التقرير الصادر، اليوم الأربعاء، أن مصر استثمرت 2.6 مليار دولار في
رحاب صبحى
ملف النقل الجماعى فى " مساء DMC”
يفتح الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء Dmc"، فى العاشرة مساءً، ملف النقل الجماعي، مع النائب هشام عبد الواحد رئيس لجنة النقل بمجلس النواب، والمهندس سيد متولي رئيس جهاز تنظيم النقل بالقاهرة الكبرى، وعادل مهنا خبير النقل الجماعي، وكيف يحصل ا
عمر سالم
شهدت أسعار الذهب تراجعًا بعد صعوده لمستويات قياسية بنحو 2 جنيه اليوم الأربعاء فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة تراجع الأوقية لمستوى 1332 دولارا.
قال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار ٢١ صعدت لتسجل 654 جنيها بدلا من 656 جنيها أ
أحمد صبرى
قال عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، إن المرأة المصرية قلب مصر النابض وأنها الأخت والأم والزوجة التى تحملت الظروف التى مرت بها الدولة، مؤكدًا أن ذلك لا يعنى أنه ليس منحازًا لهن.
وطالب السيسي، فى كلمته بمؤتمر حكاية وطن، نساء مصر بالوقوف بجانبه، وليس خلفه؛ للنهوض بالدول