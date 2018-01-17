news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. عصام كاريكا: أطرح أغنية مش مروحة الأيام المقبلة

أحمد حمدي قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش

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news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

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6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
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125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. سهير رجب: أتمنى تقديم شخصية المرأة القوية في الدراما

أحمد حمدي قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا. وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي. وكشفت أن الأيام

news image عقـــارات

أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم:  حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بنـــوك

بنك عَوده يتسلم المبنى الإداري الجديد بالتجمع الخامس

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سيد بدر:

كشف محمد عباس فايد، الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، عن انتهاء شركة القطامية للمباني الإدارية، من الأعمال الإنشائية للمبنى الإداري الجديد للبنك بالتجمع الخامس، ويجرى العمل حاليا في التشطيبات الداخلية.

يقع المقر بمنطقة متميزة في التجمع الخامس، تطل على شارع التسعين، ويعد أحد أبرزالمباني الإدارية بالمنطقة من حيث التصميم والتجهيزات.

أضاف فايد، أنه من المقرر أن تتم مرحلة التشطيبات طبقا لتصاميم هندسية ومواصفات فنية على مستوى عالي ومتقدم، يعكس مكانة البنك ومواكبته لأحدث التصاميم والتكنولوجيا، لافتاً إلى أن المبنى يتكون من عشرة أدوار( ثلاثة بدروم، وطابق أرضي، و6 طوابق متكررة)، بمساحة بنائية إجمالية 34 ألف متر مربع.

وقال إن التصميمات اتبعت مواصفات فنية عالمية، بما يساهم في  حصول البنك على شهادة الدرجة الذهبية لتصاميم الطاقة والبيئة من المجلس الأمريكي للأبنية الخضراء LEED GOLD ، وتتوافر بالمبنى محطة للطاقة الشمسية والسخانات الشمسية، ومحطة معالجة مياه، ووحدات تكييف مركزي، تعمل بالغاز الطبيعي، بالإضافة إلى واجهات زجاجية مصممة لتوفير الطاقة.

أكد الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك عَوده مصر، أن المبنى يتواكب مع جميع  التطورات التكنولوجية الحديثة التي يشهدها السوق المصرفية، بما يضمن مستوى خدمة متميز لجميع العملاء، وذلك ضمن إستراتيجية البنك التوسعية الهادفة  لتطوير فروعه ووحداته وإعادة هيكلتها.
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