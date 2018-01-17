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بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

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بنـــوك

البورصة تضيف وثائق صناديق المؤشرات إلى قائمة الأنشطة المتخصصة

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المال- خاص:
قررت البورصة المصرية، تعديل قائمتي اﻷنشطة المتخصصة، "الشراء بالهامش - التداول في ذات الجلسة"، وذلك اعتبارا من جلسة 18 فبراير المقبل.

سمحت التعديلات بإضافة وثائق استثمار شركة صناديق المؤشرات إلى القائمة (ب)، من الأنشطة المتخصصة .

وتلتزم إدارة البورصة بمراجعة تلك القوائم بصورة نصف سنوية، على أن يتم الإعلان عن الأسهم التي سيتم استبعادها قبل شهر من تاريخ الاستبعاد، وتسرى تلك المعايير على الأسهم المدرجة بالسوق الرئيسية، وسوق الأسهم الصغيرة والمتوسطة .
 
وجاء تعديلات قائمتي الأسهم كما يلى:

 القائمة الأولى (أ): تتكون من عدد 97 ورقة مالية، وهى القائمة التي يسمح بمزاولة التداول عليها في ذات الجلسة، وكذلك التعامل عليها بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 100% من قيمتها السوقية، وتكون هي السوق النشط، وفقاً لعدة معايير منها ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 2/ 10000 (أثنين في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 95% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 15% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة فى السوق خلال فترة الدراسة، وذلك بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 65% خلال 12 شهر.

4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,3% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق، خلال فترة الدراسة، بدلا من النص السابق المتضمن عدد 30 عميلا لتكون نسبة مئوية، وهى الأكثر تعبيراً.

5- ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 20% خلال فترة الدراسة، بدلا من النص السابق المتضمن نسبة 40% خلال 12 شهر، أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,001 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
 
تتكون القائمة الثانية (ب)، من عدد 58 ورقة مالية، وهى القائمة التي يسمح عليها بالتعامل بالهامش وقبولها كضمان حتى نسبة 80% من قيمتها السوقية، وتكون هى متوسط النشاط وذلك وفقا للمعايير التالية:
1- ألا يقل رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول عن 1/ 10000 (واحد في العشرة آلاف) من مجموع رأس المال السوقي للأسهم حرة التداول خلال فترة الدراسة.

2- ألا يقل عدد أيام التداول على السهم عن نسبة 75% من إجمالي عدد أيام التداول الفعلية في السوق خلال فترة الدراسة.

3-  ألا يقل المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة على السهم عن نسبة 5% من المتوسط اليومي لعدد شركات السمسرة المتعاملة في السوق خلال فترة الدراسة .

4- ألا يقل المتوسط اليومي لعدد المتعاملين على السهم عن نسبة 0,1% متعامل يومياً من المتوسط اليومي لعدد العملاء المتعاملين في السوق خلال فترة الدراسة.

5-  ألا يقل معدل الدوران للأسهم حرة التداول عن 10% خلال فترة الدراسة أو ألا يقل متوسط قيمة تداول السهم اليومي عن 0,0005 من المتوسط اليومي لتداول إجمالي الأسهم.
 
يتم استبعاد أثر الصفقات الخاصة (غير المعتادة ) عند احتساب تلك المعايير، ويجوز للبورصة في الحالات التي تقدرها الاعتداد ببيانات التعامل التاريخية عند إضافة أسهم الشركات الناتجة عن إعادة الهيكلة وذلك بغرض تحديد مدى استيفاء المعايير المشار إليها.
 
كما يجوز للبورصة استبعاد أسهم الشركات المستوفاة للمعايير السابقة في حالات الملكية المشتركة لنسبة 30% فأكثر من بين أسهم الشركات المستوفاة للبنود السابقة، أو عدم التزام الشركة المصدرة بقواعد وإجراءات الإفصاح .
 
 
وتتكون القائمة الثالثة (أخرى)، من باقي الأسهم المقيدة، ولا يسمح بمزاولة أي أنشطة متخصصة عليها وتكون هي السوق الأقل نشاطاً.
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