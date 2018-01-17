خفض المصروفات الدراسية للطلاب المصريين بجامعات بريطانيا

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

الجمعة 19 يناير 2018 08:40 م

عمر سالم شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،