لافا تكنولوجي تطلق مبادرة التأهيل من أجل التوظيف

news image اقتصاد وأسواق

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى. وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد". ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا

news image سيـــاســة

السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى. وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم. فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منح

اتصالات وتكنولوجيا

لافا تكنولوجي تطلق مبادرة التأهيل من أجل التوظيف

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المال خاص 

أطلقت شركة لافا تكنولوجي الهندية للهواتف المحمولة مبادرة التأهيل من أجل التوظيف وتستهدف تعيين ٢٠٠٠ شاب من خريجي الجامعات في مقر الشركة بمصر الشهر المقبل.
 
وقال فيكرام سينج برمار، الرئيس التنفيذي لشركة لافا تكنولوجيز أفريقيا،
إن تطوير مهارات الشباب وتوظيفهم يعد من أهم و أكبر المساهمات التى تقدمها الشركة للمجتمع، وتعتبر من أهم الوسائل المساهمة في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في البلاد".

وأعرب برمار عن رؤية شركة لافا في توظيف أكثر من 2000 شاب بحلول شهر فبراير 2018 من مختلف مناطق مصر بما في ذلك القاهرة، الدلتا، صعيد مصر وسيناء. ترتكز هذه الرؤية على جذب الخريجين الجدد من مختلف الجامعات الذين يمكن تدريبهم لمنحهم مناصب قيادية في الشركة. 

وأشار إلى أن إحدى هذه المبادرات تجري بالفعل في الاكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى باسوان، ويقوم فريق من لافا بتوظيف وتدريب خريجين جدد للعمل في الشركة.

وأوضح "فيكرام" أن المبادرة ستكون بدايتها في المناطق والمحافظات النائية الأكثر احتياجا وبدأت بمحافظات الدلتا، الصعيد والقاهرة، بتوظيف العديد من الشباب فى مقرات لافا فى القليوبية، الغربية، المنوفية، الفيوم، المنيا، أسيوط، أسوان، الإسكندرية وبعض المناطق بالقاهرة والجيزة وتم التركيز على تمكين الفئة العمرية من الشباب الأقل من 30 عاما وتحديدا حديثى التخرج.

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