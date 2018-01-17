news image بورصة وشركات

إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image بورصة وشركات

1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image بورصة وشركات

فاروس: زيادة الأسهم حرة التداول لـ QNB ترفع من قيمته مستقبلا

news image لايف

مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير

متابعات: تقم بوابة المال مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير. مدينة الفجر الشروق الظهر العصر المغرب العشاء قيام‏ Alexandria 05:27 AM

تأميـــن

الشراع تستهدف 60 مليون جنيه أقساطًا بالطبى والحياة

inner image

المال ـ خاص

تستهدف شركة الشراع للوساطة التأمينية، تحقيق 60 مليون جنيه، أقساطًا بفرع التأمين الطبى والحياة، نهاية العام الجارى، مقابل 40 مليون جنيه حققتها نهاية العام الماضى .

قال محمد فتحى، مدير عام الشئون الفنية بالشراع، إن شركته تستهدف نمو %50 بالأنشطة التأمينية التى تزاولها، موضحآ أن فرع التأمين الطبى والحياة معًا يستحوذان على 20 % من إجمالى المحفظة.

أضاف أن الشركة تستهدف 300 مليون جنيه أقساطًا، في الفروع بما فيها الحياة والطبي، العام المالى الجارى، لصالح شركات التأمين التى تتعامل معها، من خلال تكثيف حجم التعاقدات فى مجالات عمل الشركة، للوصول إلى المخطط الذى وضعته فى بداية العام .

أوضح فتحى أن نشاط الممتلكات وحده يستحوذ علي %30 من حجم أعمال الشركة، عدا السيارات، و%50 نشاط تأمينات السيارات منفردًا.

أشار إلى أن شركته لديها اتفاقات مع أغلب شركات التأمين على الحياة والعامة، أبرزها «المصرية » لتأمينات الحياة التكافلى «gig» وشركة «وثاق» للتأمينات العامة، وأليانز للتأمين و«المصرية» لتأمينات الحياة التكافلى والمصرية للتأمين التكافلى.
قسط التأمين وثيقة التأمين/ بوليصة التأمين
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا