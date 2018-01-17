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إيكمي تتصدر تنفيذات بورصة النيل

المال ـ خاص: تصدرت شركة الدولية للصناعات الطبية "إيكمي" قائمة أنشط الشركات المتداولة ببورصة النيل، الأسبوع المنقضي، من خلال بيع وشراء 9.7 مليون ورقة مالية، بقيمة 4.1 مليون جنيه. وذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة، أن شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية، جاءت في المركز الثاني باحجام تداول 1.9 مل

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17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
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17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
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729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
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1.4 مليار جنيه تداولات أسهم العقارات بالبورصة الأسبوع الماضى

بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية المال - خاص تصدرت العقارات قائمة أنشط القطاعات المدرجة بالبورصة، من حيث كمية التداول، الأسبوع المنقضي، عبر بيع وشراء 476.6 مليون ورقة مالية، بلغت قيمتها نحو 1.4 مليار جنيه، وذلك حسبما ذكر تقرير صادر عن إدارة البورصة. واحتل قطاع الخدمات المالية باستثناء البنو

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
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فاروس: زيادة الأسهم حرة التداول لـ QNB ترفع من قيمته مستقبلا

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مواقيت الصلاة اليوم السبت 20 يناير

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كير بلس تسعى إلى 120 ألف مشترك

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المال ـ خاص

تعتزم شركة «كير بلس» للرعاية الطبية، رفع أعداد المشتركين من راغبى الحصول على الحماية الطبية، إلى 120 ألف عميل، العام الجاري، مقابل 100 ألف حصيلة العام الماضي.

قال هشام ماجد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركته استطاعت زيادة 15 ألف مشترك العام الحالى، مقابل 85 ألف مشترك نهاية العام المالى الماضى، من خلال قدرة الشركة على اقتناص عقود جديدة، لمؤسسات اقتصادية كبرى، معروفة في مصر.

لفت ماجد إلى أن شركته قامت فى الفترة الاخيرة بتشغيل نظام تكنولوجى «IT» جديد، بتكلفة 800 ألف جنيه، بدلآ من نظام البرمجة، الذى بدأت به منذ 2002، موضحًا أنه يستوعب ملفات أكثر من 200 ألف عميل، لرفع مستوى الخدمة بشركته.

لفت إلى أن شركته انتهت بالفعل من رفع رأسمالها المدفوع إلى 7.5 مليون جنيه قبل شهرين، وإتمام الإجراءات الرسمية الخاصة به بتمويل من الأرباح . أوضح أن شركته تدرس افتتاح أفرع جديدة العام المقبل بالوجه البحرى، إلا أن الدراسات الحالية بالشركة على أفضل المواقع الجغرافية، لم تحسم مكان الفرع المنتظر تدشينه، لتستطيع الشركة خدمة عملائها، على أعلى مستوى.

يذكر أن «كيربلس» للرعاية الطبية، تعمل بنظامى الإدارة وتحمل الخطر، وتعتزم التحول لنشاط الإدارة فى مجال الرعاية الطبية «TPA» فقط، عقب صدور القانون، وإسناد العقود التى كانت تديرها شركته إلى أفضل شركات التأمين، العاملة بالسوق المصرية.
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