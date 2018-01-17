كير بلس تسعى إلى 120 ألف مشترك

المال ـ خاص



تعتزم شركة «كير بلس» للرعاية الطبية، رفع أعداد المشتركين من راغبى الحصول على الحماية الطبية، إلى 120 ألف عميل، العام الجاري، مقابل 100 ألف حصيلة العام الماضي.



قال هشام ماجد، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب، إن شركته استطاعت زيادة 15 ألف مشترك العام الحالى، مقابل 85 ألف مشترك نهاية العام المالى الماضى، من خلال قدرة الشركة على اقتناص عقود جديدة، لمؤسسات اقتصادية كبرى، معروفة في مصر.



لفت ماجد إلى أن شركته قامت فى الفترة الاخيرة بتشغيل نظام تكنولوجى «IT» جديد، بتكلفة 800 ألف جنيه، بدلآ من نظام البرمجة، الذى بدأت به منذ 2002، موضحًا أنه يستوعب ملفات أكثر من 200 ألف عميل، لرفع مستوى الخدمة بشركته.



لفت إلى أن شركته انتهت بالفعل من رفع رأسمالها المدفوع إلى 7.5 مليون جنيه قبل شهرين، وإتمام الإجراءات الرسمية الخاصة به بتمويل من الأرباح . أوضح أن شركته تدرس افتتاح أفرع جديدة العام المقبل بالوجه البحرى، إلا أن الدراسات الحالية بالشركة على أفضل المواقع الجغرافية، لم تحسم مكان الفرع المنتظر تدشينه، لتستطيع الشركة خدمة عملائها، على أعلى مستوى.



يذكر أن «كيربلس» للرعاية الطبية، تعمل بنظامى الإدارة وتحمل الخطر، وتعتزم التحول لنشاط الإدارة فى مجال الرعاية الطبية «TPA» فقط، عقب صدور القانون، وإسناد العقود التى كانت تديرها شركته إلى أفضل شركات التأمين، العاملة بالسوق المصرية.