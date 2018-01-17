استقرار سعر الدولار في البنوك مع التعاملات الصباحية للأربعاء

بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

الخميس 18 يناير 2018 03:46 ص

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير