استقرار سعر الدولار في البنوك مع التعاملات الصباحية للأربعاء

news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. عصام كاريكا: أطرح أغنية مش مروحة الأيام المقبلة

أحمد حمدي قال الملحن عصام كاريكا إنه يتعاون الأيام القادمة مع نجوم كثيرين في عالم الغناء، منهم شيرين عبدالوهاب، وراغب علامة، ولطيفة، وجنات وغيرهم، حيث يقوم بتحضير ألحان كثيرة لهم في ألبوماتهم الغنائية الجديدة. وأضاف في تصريحاته للمال نيوز أنه يستعد لطرح أغنية جديدة منفردة له الفترة المقبلة، وهي مش

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. خالد حماد: عادل إمام لا يتدخل في اختيار الممثلين

أحمد حمدي قال الموسيقار خالد حماد إنه شارك في فيلم سرب الحمام مؤخرا من خلال العمل على شريط الصوت الخاص به، مشيرا إلى أنه لم يقم بتقديم الموسيقى الخاصة بالفيلم، وقام بذلك سابقا في فليم السلم والثعبان منذ سنوات وهشام نزيه من قام بعمل موسيقاه. من ناحية أخرى، كشف للمال نيوز أن تعاونه مع الفنان الكبير

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image ثقافة وفنون

بالفيديو.. سهير رجب: أتمنى تقديم شخصية المرأة القوية في الدراما

أحمد حمدي قالت الفنانة سهير رجب انها تتمنى تقديم شخصية المرأة الحديدية في عمل تليفزيوني الفترة القادمة، لأنها تحب شخصية المرأة القوية كثيرا. وأضافت في حديثها للمال نيوز أن التطورات التي حدثت في البلد الشقيق السعودية الفترة الماضية ستؤثر بشكل كبير على الحركة الفنية في الوطن العربي. وكشفت أن الأيام

news image عقـــارات

أوراسكوام للتنمية تحقق 1.46 مليار جنيه صافى مبيعات خلال 2017

بدور إبراهيم:  حققت شركة أوراسكوام للتنمية مصر زيادة 87.7 % فى صافى المبيعات خلال السنة المالية 2017 لتصل إلى 1.46 مليار جنيه مقارنة بالسنة المالية 2016، والتى بلغ بها صافى المبيعات 781 مليون جنيه. وأرجعت الشركة تلك الزيادة إلى المبيعات القوية التى حققتها بالجونة، والتى واصلت الحفاظ على مكانت

بنـــوك

استقرار سعر الدولار في البنوك مع التعاملات الصباحية للأربعاء

inner image


هبة حامد:

استقر سعر الدولار في أغلب البنوك، خلال التعاملات الصباحية ليوم الأربعاء، فيما رفع بعضها السعر مثل بنكي الأهلي الكويتي، والتجاري الدولي.

وسجل بنكا الأهلي المتحد والمصري الخليجي أعلى سعر شراء للدولار عند 17.69 جنيه.

ويوضح الجدول التالي أسعار الدولار في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية:
نسبة التغيير سعر الدولار لتعاملات الأربعاءء سعر الدولار مع بداية تعاملات الثلاثاء
سعر البيع سعر الشراء البنك سعر البيع سعر الشراء البنك
0 17.78 17.68 كريدي أجريكول 17.78 17.68 كريدي أجريكول
0.01 17.78 17.68 الأهلي الكويتي "بيريوس" 17.77 17.67 الأهلي الكويتي "بيريوس"
0 17.77 17.67 الإسكندرية 17.75 17.67 الإسكندرية
0 17.74 17.64 مصر 17.74 17.64 مصر
-0.01 17.76 17.66 HSBC 17.77 17.67 HSBC
0 17.75 17.65 الأهلي المصري 17.75 17.65 الأهلي المصري
0 17.75 17.65 العربي الأفريقي 17.75 17.65 العربي الأفريقي
0.02 17.78 17.68 التجاري الدولي 17.76 17.66 التجاري الدولي
-0.01 17.78 17.68 ابو ظبي الإسلامي 17.79 17.69 ابو ظبي الإسلامي
0 17.78 17.68 الإمارات دبي الوطني 17.78 17.68 الإمارات دبي الوطني
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا