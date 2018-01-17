تضمنت هذه المجموعة التى صدرت سنة 1924، بحوثًا فكرية وفلسفية سابقة تاريخًا على صدور المجموعة، تحدث فيما تناوله فيها عن «عبقرية الجمال»، حديثًا يتعانق مع ما كتبه فى مقدمة «المطالعات» عن الجمال والحرية، وقد عقب عليهما الدكتور جابر عصفور بكتابه «من أعلام التنوير» منوّهًا بأن الجمال والحرية شكلتا عند العقاد قيمتين تمثلان حجر الزاوية فى إبداع العقاد وفى فكره على السواء.



وعن «الحرية والفنون الجميلة» ألمح الأستاذ العقاد إلى أن الإنسان مسوق إلى حب الجمال حين يحبه بدافع من نفسه بلا سلطان لأحدٍ عليه، وأن التعلق بالجمال يبلغ بصاحبه مبلغًا لا يبلغه بغيره.



وأتبع العقاد بذلك، مقالاً نشره بالبلاغ فى مارس 1924، ضمه إلى مجموعة «المطالعات» عن المعرض السنوى الجديد للوحات والصور الفنية، لافتًا إلى أن الإنسان لا يحيا الحياة الكاملة، إلاَّ إذا أشبع حسه مما يحيط به من آيات الجمال، فهذه فيما يرى هى الحياة.



بين الفلسفة والفلاسفة



يستطيع الباحث فى مدينة العقاد كما أبدينا بالمجلد الأول أن يرى اتجاهًا واضحًا من البواكير، للعناية بفلسفة الجمال والحرية، وأن يلمس اهتمامًا بقراءة وآراء كبار الفلاسفة، رأينا بواكير ذلك فى «خلاصة اليومية»، ورأيناه يعرض لبعض آراء الفيلسوف شـوبنهور فى كتاب «الإنسان الثانى أو المرأة» ( 1912 )، ورأيناه فى مقالات مجموعة «الفصول»، يتعرض لفلسفة المعرى، ويكتب عن «أطلال المذهب المادى»، وعن دارون و«مذهب النشوء والارتقاء» وعن نيتشه وفلسفته، وعن المهاتما غاندى، وعن جوستاف لوبون وكتابه «سر تطور الأمم»، ورأينا فيما عرضناه من مجموعة «مطالعات فى الكتب والحياة» اهتمامه ببيان آرائه فى «فلسفة الحياة والأدب»، وفى «فلسفة الجمال والحب»، ويتحدث عن «عبقرية الجمال» وعن المعارض الفنية، وعن «قيم الحرية»، ويتعرض بالتفصيل والتقويم لماكس نوردو وفلسفته وكتاباته ومؤلفاته، وكتابه فى «الأخلاق وتطور الإنسانية»، وكتابه «الاضمحلال» أو الانحطاط، وكتابه «الأكاذيب المقررة فى المدنية الحاضرة»، ويحمل على فكرته وإعلائه «دين المنفعة»، ويتحدث عن نيتشه، ولمبروزو، ويعاود الحديث فى «فلسفة المعرى»، والحديـث عـن «فلسفة المتنبى»، وعن هذه الفلسفة بين فلسفات كل من نيتشه ودارون، ثم أناتول فرانس، وعمانويل كانت.



ومن الموضوعات الفكرية اللافتة التى ضمنها «المطالعات»، ما كتبه العقاد من أكثر من تسعين عامًا، عن «القرائح الرياضية والتدين».. وفيه يرى أن «الذهن الرياضى» أقرب الأذهان إلى التدين والإيمان بالغيب، وأبعدها عن رد العقائد إلى «علل» الأشياء الخارجية. ولا محل لاستغراب ذلك، فكثيرًا ما يلاحظ ميل جهابذة المهندسين إلى التصديق «بالرُّقى» و«التعاويذ» وانخداعهم أحيانًا «بترهات» الدجالين وأباطيل السحرة والعرافين، وتوسلهم بالأولياء والأشياخ فى قضاء لباناتهم كما تفعل العامة.



ويورد العقاد تفسيرًا للظاهرة لا تبريرًا لها أن معلومات الإنسان تنقسم من وجهتها العامة إلى قسمين: حقائق خارجية، وحقائق ذهنية. فأما الخارجية فيعنى بها ما يقابل كلمة (Objective)، وهى الكلمة التى توصف بها الحقائق المستفادة من ملاحظة الأشياء الخارجية وتمحيصها ويدخل فيها علوم الطبيعة ومحصلة المشاهدات التى يقوم عليها البرهان بالاستقراء.



أما «الحقائق الذهنية» فهى التى تقابل كلمة ( Subjective )، والتى تصف الحقائق التى يقوم عليها البرهان «بالبديهة»، ولا يتوقف العلم بأولوياتها على المشاهدة والاستقراء، ومنها أصول «الحقائق الرياضية»، وأصول «المنطق»، و«الفلسفة الإلهية»، ويلحق بها كل ما هو وجدانى لدُنّى من المعرفة والفنون حتى الموسيقى.



وهكذا فيما يرى تتآخى فروع هذه الحقائق أحيانًا وتتآلف العلوم التى تبحث فيها وتتقارب الملكات لدى المشتغلين بها، ولا يندر أن نرى ما يجمع بين الرياضة والفلسفة والموسيقى، كما نرى فى الفارابى وفيثاغورث وابن سينا، وأينشتين صاحب فلسفة «النسبية» فهو إلى جوار العلوم الرياضية فيلسوف وموسيقار بارع فى العزف على القيثار.



فاعتماد الرياضيين على البديهة أكثر من اعتمادهم على الحس والملاحظة، فكان موقفهم أمام المجهول موقف من يسلم به فرضًا ولا يستبعد فيه شيئًا، وهذا سر اختلاط تدينهم بالميل إلى تصديق الخفايا والمعجزات وما شاكلها، وقد أشتهر بذلك أعلام من الرياضيين مثل «أوليفر لودج» الإنجليزى، و«فلامريون» الفرنسى، و«أديسون» الأمريكى، ومع ذلك تفانوا سيما الأول والثانى فى إثبات أسرار الروح وكشف غوامض وإماطة الحجاب عن الغيب.



هذا وقد ضمت مجموعة «المطالعات» فيما ضمت مقالات للأستاذ العقاد عن «اناتول فرنس» وفلسفته، و«عمانويل كانت» وحياته وعمله فى الفلسفة، وهى مقالات أتت فى إطار عكوفه على الفلسفات والفكر والآداب والفنون الغربية، تَمَثَّلَها وأَخْضَعَها لسلطان عقله وهو يتأملها ويحللها وينقدها، وأطلق على أناتول فرانس أنه رائد«الدعوة الشكوكية» التى انفردت بها فرنسا فى الزمن الأخير، بعد أن أخرجت أمثال ديكارت وفولتير ورينان وغيرهم.



رأى الأستاذ العقاد أن أناتول فرانس حمل لواء الشك فى عصر الشكوك، وجعل حقيقته هى الحقيقة العليا بأسلوب رائع ونفس مطمئنة، تدل على أن الشك لا ينتزع من طبيعتها انتزاعًا، وإنما هو من معدنه الذى يجود به عفوًا، والذى تجلى فى فلسفة الجمال، وفلسفة النسبية، وما ترجم له العقاد من «حديقة أبيقور»، إنك لا تجزم برأى فى «كنه الوجود»، فهو أكبر من أن تحده بخيالك. وسيان بعد ذلك أن تقبل أو ترفض الآراء فى الأخلاق والأديان، فأنت على مسافة واحدة من الخطأ والصواب. قل مع «أقريطس»، فى المأدبة التى أقامها الكاتب فى رواية «تاييس».. «إن كان حقًّا أن الفضيلة قد ذهبت من هذا العالم ذهاب الأبد، فماذا يعنينى من ذلك، وأى أثر له فى سعادتى وما كان وجودها أو ذهابها من اختيارى؟ إن الذين يجعلون سعادتهم فى أيدٍ غير أيديهم لهم الحمقى والمجانين !...».



إن فرانس يحبذ إلى جوار مقولة «أقريطس» مقولات «نفياس»، وغيره، ويبدى سراب الجهد الذى بذله أتباع «زينون» ليسموا بأنفسهم إلى رتبة الآلهة، فالحق أن الضفدع التى نفخت نفسها لتصبح كالثور فى ضخامته قد أتت بآية معجبة من «آيات الفلسفة الرواقية !».



إننا لا نزال نثبت وننقض بالظن، ونرفض ونرجم بالظن، ونجادل بالظن فى كل ما تحتويه الحياة !! أليس للحياة ثابت تستقر عليه القدم؟! نعم لها بر ثابت، ولكن أين؟ فى عالم الإحساس.



لا معرفة إذن فيما يريد فرانس أن يقول، إلاَّ فيما تحسه، ولا حقيقة لك إلاَّ الشعور. فاشعر بكل ما فى الحياة من لذة وألم، ومن متعة للفكر والجسد، واستوف حظك من شعورك تنل كل ما تخوله لك هذه الدنيا من معرفة.



وهذه الحقيقة المباركة المنجية فيما يقول منطوية فى جميع الديانات، وهى أن للناس قائدًا هو القلب أجدر بالثقة من العقل، والأولى بنا أن نصغى إلى ما يمليه القلب. القلب يقودك إلى الأمل فى المستقبل، فلا تكذبه، ودعه يستمتع بهذا الشعور ويمتعك به بما يبعثه من أمل.



والشعور هو مادة الحياة، والعقل زيادة طارئة.. وقد ردد أناتول فرانس هذا الرأى بشتى الأساليب فى مواضع شتى.



وتعرض العقاد للفليسوف الألمانى الكبير«عمانويل كانت» وعمله فى الفلسفة، وما انطوت عليه فلسفته وزبدتها، وآرائه فى قضية أصل الوجود والاعتقاد بالله، وفى قضية الأخلاق، وأنه برغم «جفاف» و«صلابة» فلسفته وندرة «الطلاوة» فى صياغتها إلاَّ إن فلسفته ربما كانت أنفع لبعض العشاق فى عصرها من أغانى الشعراء وقصص الغرام.



ويفصح العقاد عن أن عقل «كانت» كان أعجوبة من الأعاجيب فى صحة القياس وضبط الحكم وجودة النظر فى الدقائق والجلائل.



مراجعات فى الآداب والفنون



ويلفت النظر فى هذه المجموعة التى صدرت عام 1926، سباحة العقاد فى عوالم فكرية وفلسفية شتى، فكتب عن الزهر والحب والأشكال والمعانى، وعن معنى الجمال فى الحياة والفن، وعن أصل الجمال فى نظر العالم، وعن علم الأخلاق لأرسطو الذى ترجمه أستاذ الجيل أحمد لطفى السيد.



ونراه فى كتابه عن حكيم المعرة «رجعة أبى العلاء» (1939)، يقارن بين التشاؤم عنده وعند شوبنهور، ويفيض فى بيان فلسفته.



فى المذاهب وفلاسفة الحكم فى العصر الحديث



رأينا فى المجلد الأول للمدينة كيف كتب العقاد عن الحكم المطلق فى القرن العشرين، وعلاماته فى أسبانيا وتركيا وإيطاليا، وعن بسمارك وبونابرت، وليتناول بعدها عام 1950: «فلاسفة الحكم فى العصر الحديث»: جورج سوريل، وباريتو، وجايتانو موسكا، وروبرت ميشيل، وجيمس برنهام، وفردريك أوجست فون هايبك، وجراهام والاس.



هذه محض إشارات عن الإرهاصات الفكرية والفلسفية عند العقاد، وليبدو من هذا الاستعراض الوجيز معالم بدايات هذه العقلية الفذة التى أبحرت كما سوف نرى فى كل أبواب الفكر والحكمة والفلسفة.



رجائى عطية

Email: rattia2@hotmail.com

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