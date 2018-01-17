جمارك برج العرب تضبط محاولتى تهريب كمية من النقد المصرى

الأمم المتحدة تأمل في تجنب الحرب بسبب نووي كوريا الشمالية

الأربعاء 17 يناير 2018 12:25 ص

وكالات: أعرب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو جوتيريش، الثلاثاء، عن اعتقاده بأن الحرب بسبب أسلحة كوريا الشمالية النووية، أمر يمكن تجنبه، مضيفاً أنه «ليس متأكداً حتى الآن من ضمان السلام». وأشار جوتيريش، في تصريحات للصحفيين، نقلتها شبكة «إيه بي سي نيوز» الأمريكية، إل