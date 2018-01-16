مصر الخير تحتفل بيوم العلم والابتكار

news image اقتصاد وأسواق

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى. وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد". ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا

news image سيـــاســة

السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى. وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم. فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منح

اتصالات وتكنولوجيا

مصر الخير تحتفل بيوم العلم والابتكار

inner image

بحضور الدكتور طارق شوقي والدكتور علي جمعة والدكتور مصطفى السيد
علي جمعة: نحتفل اليوم بنجاح مؤسسة مصر الخير في تغيير مفهوم العمل المدني ليشمل دعم التعليم والبحث العلمي
طارق شوقي: سعيد بالاحتفال بشباب مصري مبدع ومبتكر بدعم ورعاية مؤسسة مصر الخير
مصطفى السيد: دعم مؤسسة مصر الخير له دور كبير  بمشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب وسيسجله التاربخ


المال- خاص

احتفلت، اليوم، مؤسسة مصر الخير للعام الثالث على التوالي، بيوم العلم والابتكار، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، وفضيلة الدكتور علي جمعة، رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير وعضو هيئة كبار العلماء، واللواء محمود عشماوي، محافظ القليوبية، والعالم المصري الدكتور مصطفى السيد، والدكتور محمود صقر رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور أشرف شعلان رئيس المركز القومي للبحوث، والدكتور إيهاب عبد الرحمن الرئيس الأكاديمي للجامعة الأمريكية بالقاهرة، وغيرهم من ممثلي الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني.

أسهم "يوم العلم" في إلقاء الضوء على سبل دعم منظومة البحث العلمي بمصر من خلال تضافر وتكامل جهود القطاع الخاص والحكومة المصرية والقطاع المدني إيمانًا بدور البحث العلمي في مواجهة التحديات العصرية، حيث يعد مجال البحث العلمي في مصر من المجالات الحيوية والمؤثرة في العديد من المجالات الأخرى مثل الصحة والتعليم وغيرها، فالبحث العلمي هو سبيل التقدم والنجاح للدول النامية والمتقدمة والتي تحتاج إلى حلول جذرية ومبتكرة وليدة البحث العلمي والأبحاث الابتكارية.

وتضمنت الاحتفالية توقيع اتفاقية تعاون بين مؤسسة مصر الخير والجامعة الأمريكية بالقاهرة، والتي تسعى بدورها لأن تساهم في النهوض بالقطاع العلمي المصري، عن طريق استخدام أوتوبيس الجامعة الامريكية بالقاهرة في نشر ثقافة العلوم بالقرى المصرية والذي سيسهم بشكل كبير في زيادة الوعي العلمي ونشر ثقافة العلوم المختلفة بين الأطفال والشباب بمختلف أنحاء الجمهورية.

بالإضافة إلى توقيع مذكرة تفاهم لمكافحة ظاهرة التقزم الناتج عن سوء التغذية لسن ما قبل الدراسة خاصة بمحافظة القليوبية والتي تعاني من أكبر نسبة لمرض التقزم وذلك من خلال التعاون المشترك بين المركز القومي للبحوث ومحافظه القليوبية ومؤسسة مصر الخير.

كما شملت الاحتفالية جولة في معرض قطاع البحث العلمي والابتكار التابع لمؤسسة مصر الخير والذي يضم عدد من المشروعات البحثية التي قامت المؤسسة بتمويلها، بالإضافة إلى عدد من شركات الابتكار وريادة الأعمال؛ من أجل إبراز نتائج المشروعات وما حققته من نجاحات في كل من مجالات الصحة والمياه والطاقة والغذاء والزراعة، وعرض فيلم تسجيلي عن إنجازات البحث العلمي والابتكار.

وأكد الدكتور علي جمعة رئيس مجلس أمناء مؤسسة مصر الخير، نجاح المؤسسة في تغيير مفهوم العمل المدني، حيث بدأت مؤسسة مصر الخير عملها من أجل دعم منظومة التكافل الاجتماعي لتشمل رؤية المؤسسة دعم منظومة التعليم والبحث العلمي والتنمية المتكاملة حرصًا من مؤسسة مصر الخير على تنمية الإنسان من كل النواحي والاحتياجات.

كما عبر الوزير طارق شوقي وزبر التربية والتعليم والتعليم الفني عن سعادته برؤية شباب مصري مبتكر يسعي لخدمة وطنه وذلك من خلال دعم ورعاية مؤسسة مصر الخير لهذة الأفكار الابتكارية واحتضان العديد من المشاريع الناشئة من خلال حاضنة جسر العلمية، كما أكد معالي الوزير على ضرورة العمل سويا من خلال تضافر جهود المجتمع المدني والحكومة المصرية والقطاع الخاص لتحقيق التنمية المستدامة والمتكاملة. 

من جانبه صرح العالم المصري القدير الدكتور مصطفى السيد: "سيذكر التاريخ دور مؤسسة مصر الخير المستدام في دعم مشروع علاج السرطان بجزيئات الذهب والذي يسعى لمواجهة أحد أصعب الأمراض بالعالم كله وهو مرض السرطان والذي يسعى البحث العلمي جاهدًا لتقديم حلول ابتكارية للقضاء عليه"

الجدير بالذكر ـنه تم على هامش الاحتفالية جلسة نقاشية بعنوان "قصص نجاح للبحث العلمي والابتكار" أدارتها الإذاعية علا بكر حيث ألقت الضوء على قصص نجاح قطاع البحث العلمي بمؤسسة مصر الخير والدعم الذي تقدمه إلى رواد الاعمال والشركات الناشئة مثل شركة ريشرمب والتي تعمل على استخراج مادة الشيتوزان من قشر الجمبري وإنتاج منتجات جديدة مضادة للبكتيريا ومنتجات في مجال الحاصلات الزراعية والأدوية وشركة انتراكت(تاتشزر) تعمل على تصنيع اجهزة ومعدات تساعد في تحسين جودة العملية التعليمية." تاتشيزر" هو جهاز يحول أي سطح مسطح أبيض إلى سبورة ذكية تفاعلية وشركة الكندية المصرية للأطراف الصناعية التي تعمل على تصنيع أجزاء تعويضية صناعية وأول منتج للشركة هو يد صناعية ميكانيكية بمواد آمنة وتكلفة منخفضة.






أخبار مصر
Ikdynamics.com تصميم و تطوير
بوابة جــريدة المال 2017 جميع الحقوق محفوظة
اتصل بنا