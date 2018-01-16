فيتش ترفع النظرة المستقبلية لمصر إلى إيجابية وتؤكد على التصنيف B

خالد بدر الدين

أعلنت اليوم الثلاثاء وكالة فيتش الأمريكية لخدمات المستثمرين، أنها عدلت النظرة المستقبلية لمصر من مستقرة إلى إيجابية على الأجل الطويل وأكدت على تصنيفها الائتمانى عند B .

وأكدت الوكالة إن الحكومة المصرية حققت تقدما واضحا فى برنامجها الإصلاحى خلال العام الماضى وأنها ما زالت تسير على طريق اإصلاح مع برنامج صندوق النقد الدولى الذى يمنحها قروض بحوالى 12 مليار دولار والذى وقعته فى نوفمبر من عام 2016.