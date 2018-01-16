وزير التموين يتفقد مناطق مقترحة بالسويس لإنشاء صوامع قمح

تجار مواد البناء يتوقعون ثبات الأسعار في الربع الأول من 2018

الثلاثاء 16 يناير 2018 07:05 م

محمود زكي يتوقع بعض تجار مواد البناء استمرار حالة الثبات في الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي. بلغ متوسط بيع طن الحديد خلال الفترة الحالية قيمة 12.2 جنيه للطن، في حين يتراوح سعر طن الأسمنت بين 880 جنيها 950 جنيها للطن، تسليم أرض المصنع. وأشاروا إلى أن الأسمنت شهد ارتفاعًا وصل إلى أكث