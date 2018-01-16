نظارات كاردو تطلق إصدار الحلوة بزيادة بالسوق المصري‎

news image اقتصاد وأسواق

صعود أسعار الذهب.. وعيار 21 يسجل 654 جنيهًا

عمر سالم  شهدت أسعار الذهب ارتفاعًا بنحو 2 جنيه، اليوم الجمعة، فى نهاية التعاملات المسائية، نتيجة صعود الأوقية لمستوى 1333 دولارًا. وقال وصفي أمين واصف، رئيس شعبة الذهب بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن أسعار الذهب عيار 21 صعد ليسجل 654 جنيهًا بدلًا من 652 جنيهًا، أمس. وأضاف واصف،

أسعار العملات
أسعار الدولار بالبنوك
سعر الشراء سعر البيع البنك
17.69 17.79 البنك المركزى المصرى
17.60 17.70 بنك مصر
17.60 17.70 البنك الأهلي المصري
17.63 17.73 بنك القاهرة
17.65 17.75 بنك الإسكندرية
17.69 17.79 البنك التجاري الدولي CIB
17.65 17.75 البنك العربي الأفريقي
أسعار الذهب
متوسط أسعار الذهب بالعملة المصرية
السعر بالجنيه المصري الوحدة
638.00 عيار 21
547.00 عيار 18
729.00 عيار 24
5104.00 الجنيه الذهب
news image سيـــاســة

السيسى : بعض الفاسدين يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة وعليهم الحذر

أحمد الدسوقى أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، أن بعض الفاسدين– لم يفصح عن اسم أي منهم- يحاول الاقتراب من كرسى الرئاسة، وعليه أن يحذر منى. وأضاف، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن: "لن أسمح لأي فاسد الاقتراب من هذا الكرسى وأنا أعلم تمام اليقين أنه فاسد". ووجّه حديثه للمصريين قائلًا:

اسعار السلع
اسعار السلع الاساسية بالجنيه المصرى
السعر بالجنيه المصري السلعة
8.00 الارز
18.75 الزيت
10.00 السكر
6.00 المكرونة
6.00 الدقيق
3.00 الشاي 40 جم
50.00 المسلى الطبيعي
39.00 المسلى الصناعي
31.00 الفراخ البلدي
24.00 الفراخ البيضاء
35.00 ديك رومي
32.00 بط
30.00 سمك بلطي
70.00 سمك بوري
70.00 سمك مكرونة
250.00 جمبري
120.00 كابوريا
145.00 لحم بتلو
125.00 لحم كندوز
125.00 لحم ضاني
news image رياضة

إيهاب جلال يشيد بودية الشباب.. ويمتدح حسام أشرف

الزمالك يهزم شبابه برباعية مقابل هدف استعدادًا للمصري علي المصري أعرب إيهاب جلال، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن رضاه عن تجربة اليوم الودية أمام فريق شباب النادي مواليد 97 والتي انتهت بالفوز برباعية مقابل هدف. وأكد جلال أن الزمالك يضم ناشئين على مستوى طيب، مبديًا

news image سيـــاســة

السيسى : لدينا 5 ملايين لاجئ بمصر

أحمد الدسوقى قال الرئيس عبد الفتاح السيسى، إن مصر بها 5 ملايين لاجئ يعيشون بيننا وليس فى معسكرات لاجئين مثل باقى الدول الأخرى. وأكد، خلال اليوم الثالث لمؤتمر حكاية وطن، أن عمل اللاجئين فى مصر واعتمادهم على أنفسهم ونجاحهم شيء عظيم. فى سياق متصل أشار السيسي إلى أنه ليس منح

اتصالات وتكنولوجيا

نظارات كاردو تطلق إصدار الحلوة بزيادة بالسوق المصري‎

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المال- خاص


أعلنت " كاردو" Cardoo  عن طرح الاصدار الثالث من نظاراتها في السوق المصري والتي تحمل اسم " الحلوة بزياده" مستهدفة تحقيق أعلي مبيعات خلال العام الحالي, حيث تقدم " كاردو" Cardoo   لمستخدميها تقنيه الـ360 درجة 
وقال أحمد عادل الرئيس التنفيذي لشركة " كاردو" Cardoo   نحن بالتأكيد سعداء بإطلاق الإصدار الثالث من نظارة " كاردو" Cardoo   الحلوة بزيادة" للواقع الافتراضي تزامنآ مع بداية عام جديد".
واضاف عادل "نستهدف تخطي مبيعاتنا هذا العام حاجز الـ 100 الف قطعه ، واضاف ان الشركة تقدم تطبيق للهواتف الذكية لدعم نظارة " كاردو" Cardoo   للواقع الإفتراضي علي كافة أجهزة الهواتف الذكية.
وأشار إلي أن تطبيق " كاردو" Cardoo   يعتبر الأول من نوعه في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 
وأكد أن فريق العمل قام برصد مليون جنيه استثمارات خلال العام الحالي لتطوير التطبيق ودعم تقنية الواقع الافتراضي , مستهدفا طرح النسخة الاولي من التطبيق بنهاية الشهر الحالي

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