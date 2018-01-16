تراجع أسعار الخضراوات واستقرار الفاكهة.. الثلاثاء

المال خاص
أظهرت المقارنة بين نيسان جوك A/T وأوبل موكا T/L وجود اختلافات فنية واسعة بين السيارتين مع فارق سعري بينهما يصل إلى 54 ألف جنيه، فنيسان جوك مزودة بمحرك سعته 1600 سي سي بقوة قصوى 118 حصانا وعزم 158 نيوتن، وتتسارع من الصفر إلى 100 كم/ الساعة خلال 11.5 ثانية.
أما أوبل موكا فمزودة بمحرك 1400
محمود زكي
يتوقع بعض تجار مواد البناء استمرار حالة الثبات في الأسعار خلال الربع الأول من العام الحالي.
بلغ متوسط بيع طن الحديد خلال الفترة الحالية قيمة 12.2 جنيه للطن، في حين يتراوح سعر طن الأسمنت بين 880 جنيها 950 جنيها للطن، تسليم أرض
المصنع.
وأشاروا إلى أن الأسمنت شهد ارتفاعًا وصل إلى أكث
شريف عمر
أعلن بنك قطر الوطنى الأهلى مصر "QNB" تبرعه بمبلغ 20 مليون جنيه؛ لرعاية مؤتمر شباب العالم الذى استضافته مصر فى نوفمبر الماضى.
وأشار البنك، فى بيان مرسل لإدارة البورصة، إلى أن قيمة تبرعات العام الماضى بلغت 35 مليون جنيه، ممثلة فى 20 مليونًا لمنتدى شباب العالم، و4.5 مليون جنيه للقطاع
أحمد شوقي
قال منير فخري عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة الخارجية السابق، إن إستراتيجية النهوض بصناعة السيارات لم تستهدف خدمة مصالح شركات معينة على حساب أخرى، كما يتم الترويج بذلك.
وطالب بسرعة إصدار الاستراتيجية لأنها في غاية الأهمية بالنسبة لقطاع السيارات، لأنها تستهدف بشكل أساسي دعم الصناعة المحل